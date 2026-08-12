Україна

Міноборони РФ знову осоромилося: «захопили» село, якого немає 30 років

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Міноборони Росії оголосило про «захоплення» Щербаківки в Харківській області. Однак такого населеного пункту в Україні не існує вже майже 30 років — село офіційно ліквідували ще у 1997 році.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандистські ресурси почали активно поширювати заяву військового відомства РФ про нібито нове просування на Харківщині.

У ЦПД звернули увагу, що Щербаківка була ліквідована ще у 1997 році після того, як у селі не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту офіційно немає.

У Центрі наголосили, що це не перший випадок, коли російське військове керівництво звітує про «захоплення», які не відповідають реальній ситуації на фронті.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Зокрема, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, хоча російські війська їх не контролюють.

Подібні заяви щодо Харківської та Сумської областей фіксував і Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, російська сторона майже щодня повідомляє про нові «захоплення», які не підтверджуються ситуацією на фронті.

Для створення видимості просування росіяни також використовують відео, згенеровані штучним інтелектом.

За оцінкою аналітиків, такими інформаційними операціями Москва намагається створити враження успішного наступу та переконати партнерів України в безперспективності подальшої підтримки Києва.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Зеленський анонсував спеціальну санкційну операцію проти Росії

Гончаренко Людмила -
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної санкційної...

Дрони ЗСУ атакували С-400 біля «палацу Путіна» у Геленджику

Денис Коротинський -
Українські безпілотники в ніч проти 9 серпня атакували позицію...

Біля ЧАЕС готуються до нової загрози: що будують за 15 км від Білорусі

Гончаренко Людмила -
Українські військові посилюють оборону в районі Чорнобильської АЕС, який...

Росія та КНДР створюють небезпечний союз: генерал пояснив, чим він загрожує світу

Гончаренко Людмила -
Співпраця Росії та Північної Кореї вже не обмежується постачанням...