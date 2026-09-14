Керченський міст більше не є ключовою транспортною артерією для забезпечення російських окупаційних військ, оскільки ворог перевів постачання зброї на сухопутний коридор через південь України.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький під час конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє Kyiv Post.

За його словами, точкові удари Сил оборони по транспортних вузлах у Криму суттєво порушили логістичні ланцюги противника на півострові. Тепер більшість військових вантажів росіяни спрямовують через Ростовську область і далі так званим сухопутним коридором тимчасово окупованими територіями. Для Володимира Путіна конструкція наразі залишається насамперед символом окупації.

«Сьогодні він дійсно не є настільки стратегічно важливим об’єктом для Російської Федерації. Можливо, це один із способів для російських окупантів повернутися додому», — зазначив Скібіцький.

Зниження воєнного значення мосту також змінило характер ядерних побоювань з боку західних партнерів. Якщо раніше вони остерігалися ескалації саме через імовірне знищення переправи, то нині питання розглядається ширше — чи наважиться Кремль застосувати тактичну ядерну зброю в разі великої поразки на полі бою. За оцінкою ГУР, такий крок повністю перекреслить світовий баланс безпеки.

Водночас найактуальнішою загрозою для України залишаються атаки балістичними ракетами та дронами. За даними розвідки, лише у вересні російський ВПК планує випустити щонайменше 100 балістичних ракет, доповнюючи арсенал північнокорейськими зразками.

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Для протидії цьому Україна застосовує комплексну стратегію, яка включає використання західних ракет-перехоплювачів, превентивні удари по пускових установках у Курській та Воронезькій областях, атаки на заводи-виробники та санкційне блокування постачання іноземних деталей (зокрема китайських).

«Ми абсолютно точно знаємо всі підприємства, заводи та компанії, які беруть участь у виробництві таких балістичних ракет на території Росії», — підкреслив генерал-майор, додавши, що системний тиск на логістику агресора вже дає реальні результати.