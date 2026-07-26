Наприкінці липня жителі різних країн зможуть спостерігати максимум метеорного потоку Південні Дельта-Аквариди. У 2026 році найактивніший період припаде на ніч із 30 на 31 липня, однак умови для спостереження будуть далеко не ідеальними через майже повний Місяць.

Про це повідомляють Новини Планети.

Коли буде пік Дельта-Акварид у 2026 році

Потік Південні Дельта-Аквариди буде активним із 12 липня до 23 серпня. Його максимум очікується в ніч із 30 на 31 липня, хоча підвищену кількість метеорів можна помітити протягом кількох ночей до та після піка. За ідеальних умов зенітне годинне число потоку становить близько 25 метеорів, а частинки влітають в атмосферу Землі зі швидкістю приблизно 41 кілометр за секунду.

Головною перешкодою у 2026 році стане яскраве місячне світло. Повня настане 29 липня, а в ніч піка диск Місяця буде освітлений приблизно на 98%. Через це більшість слабких метеорів, якими відомі Дельта-Аквариди, можуть загубитися на світлому небі. Побачити вдасться переважно найяскравіші спалахи.

Чи буде зорепад видно в Україні

Дельта-Аквариди найкраще спостерігаються в Південній півкулі та у південних широтах Північної півкулі. Радіант потоку — ділянка, з якої візуально вилітають метеори, — розташований у сузір’ї Водолія. Для українських спостерігачів він перебуватиме досить низько над південним горизонтом, тому кількість видимих метеорів буде меншою, ніж у південніших країнах. Найкращий час для спостережень — після опівночі й до світанку, коли Водолій підійметься вище.

Телескоп чи бінокль для цього не потрібні, адже вони звужують поле зору. Варто виїхати подалі від міських ліхтарів, знайти місце з відкритим південним горизонтом, лягти або зручно сісти й охоплювати поглядом якомога більшу частину неба. Очам потрібно приблизно 20–30 хвилин, щоб пристосуватися до темряви, тому в цей час краще не дивитися на екран смартфона.

Звідки беруться метеори Дельта-Акварид

Зорепад виникає, коли Земля проходить крізь шлейф дрібних частинок, залишених космічним тілом. Потрапляючи в атмосферу, ці уламки нагріваються й згоряють, утворюючи короткі світлі смуги, які часто називають «падучими зорями». Ймовірним джерелом Південних Дельта-Акварид вважають комету 96P/Махгольца, хоча питання походження потоку остаточно не закрите.

Водночас у цей період активними будуть Альфа-Каприкорніди та Персеїди. Тому окремі яскраві метеори наприкінці липня можуть належати не до Дельта-Акварид, а до сусідніх потоків. Персеїди досягнуть максимуму вже в ніч із 12 на 13 серпня, і у 2026 році умови для них будуть значно сприятливішими через молодик.