Один із найнебезпечніших вулканів США — діючий стратовулкан Рейнір у штаті Вашингтон — здатний спровокувати катастрофічний селевий потік, подібний до недавнього смертоносного катаклізму в Непалі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Гігантська вершина, вкрита товстим шаром льодовиків, височіє над агломерацією Сіетл-Такома, де проживає понад 3,3 мільйона людей. При цьому понад 60 тисяч жителів мешкають безпосередньо в зоні підвищеного ризику сходження лахарів — високошвидкісних потоків із води, криги, каменю та бруду, які за щільністю нагадують рідкий бетон і буквально зносять усе на своєму шляху.

Вчені Геологічної служби США (USGS) попереджають, що для формування такого руйнівного валу вулкану навіть не потрібно вивергатися: потужні зливи, танення льоду, локальні зсуви або незначні підземні поштовхи здатні дестабілізувати схили гори в будь-який момент.

«Вулкан наразі не перебуває на стадії підготовки до виверження, і зараз ми не фіксуємо жодних ознак майбутньої вулканічної активності», — зазначили в USGS.

Водночас фахівці нагадали про історичний грязьовий потік Електрон близько 1500 року, який зійшов без будь-якого виверження через раптовий обвал західного схилу. Комп’ютерне моделювання показує, що новий лахар може накрити національний парк за 5 хвилин, а сусідні міста, такі як Ортінг, Самнер і Пуяллап, — усього за 15–60 хвилин, не залишаючи людям часу на довгі збори.

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«Вкрай важливо знати природні ознаки наближення лахару — підземний гул, що супроводжується наростаючим ревом, схожим на звук реактивного літака або поїзда», — наголошують рятувальні служби.

Щоб мінімізувати потенційні втрати, у штаті впровадили одну з найсучасніших мереж датчиків вібрації та регулярно проводять масштабні тренування з евакуації на височини за участю десятків тисяч школярів і місцевих жителів.