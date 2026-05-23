Ознаки зміни клімату стає дедалі важче ігнорувати: аномально раннє цвітіння, раптова літня спека та екстремальні погодні умови свідчать про те, що клімат Землі змінюється катастрофічними темпами. Новий звіт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) попереджає про безпрецедентне порушення енергетичного балансу планети.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Portfolio.

Енергетичний дисбаланс та парникові гази

Згідно зі звітом State of the Global Climate 2025, клімат Землі ще ніколи за всю історію спостережень не був настільки розбалансованим. Стабільність клімату залежить від того, щоб кількість енергії, яка надходить від Сонця, дорівнювала тій, що повертається у космос. Однак через безпрецедентне накопичення парникових газів цей баланс остаточно порушено.

У 2024 році концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла найвищого рівня за останні два мільйони років. Це сталося через безперервні викиди від спалювання викопного палива та зниження здатності лісів і океанів поглинати вуглець.

Температурні рекорди та нагрівання океанів

Період з 2015 по 2025 рік став найтеплішим 11-річчям за весь час вимірювань. Минулий 2025 рік визнано другим або третім найтеплішим в історії, тоді як 2024-й утримує абсолютний рекорд (тоді глобальна температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,55 °C).

Океани, які поглинають більшу частину надлишкового тепла, також знаходяться у критичному стані. У 2025 році їхній тепловміст побив черговий рекорд. Крім того, Світовий океан вбирає близько 29% антропогенного CO2, що призводить до його стрімкого закислення.

«За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, рівень кислотності (pH) поверхні океанів зараз є найнижчим за останні 26 000 років. Це катастрофічно впливає на морські екосистеми, біорізноманіття та продовольчу безпеку», — йдеться у звіті.

Танення льодовиків та екстремальна погода

Пришвидшене танення льодовиків продовжується: гідрологічний 2024/2025 рік увійшов до п’ятірки найгірших за рівнем втрати льодової маси, особливо в Ісландії та Північній Америці. Рівень океану з 1993 року піднявся на 11 сантиметрів, і темпи цього підйому невпинно зростають, спричиняючи повені та засолення ґрунтових вод.

Паралельно світ накриває хвиля екстремальних погодних явищ. Якщо раніше спека понад +40 °C була рідкістю для Центральної Європи та Балкан, то у 2025 році це стало новою нормою. А ймовірність зіткнутися зі «столітньою повінню» для людей, народжених у 2025 році, зросла до 86% (порівняно з 63% для покоління 1990-х).

Попри ці тривожні дані, глобальні зусилля з порятунку планети фактично згорнуті. В США скорочують фінансування кліматичних досліджень, ЄС послаблює екологічні норми, а більшість розвинених країн зосереджені на гонці озброєнь. Як резюмують автори матеріалу, здоровий глузд підказує: якщо ми вже на дні ями, то варто припинити копати ще глибше.