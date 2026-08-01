У швейцарському містечку Віндіш археологи під час рятувальних розкопок зробили серію несподіваних відкриттів на території давньоримського військового табору Віндонісса. Серед знахідок — оборонна стіна, яку шукали майже століття, казарми легіонерів, рідкісна золота монета та майже неушкоджений римський хліб.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на La Brújula Verde.

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Стіна, яку не могли відшукати 90 років

Розкопки проводили на ділянці площею близько 4 тисяч квадратних метрів, де планують будівництво житлового комплексу. Саме тут дослідники виявили південну оборонну стіну найдавнішого римського табору, існування якої археологи намагалися підтвердити майже 90 років.

Аналіз рову показав, що фортеця певний час була покинутою, після чого її відновили й знову заселили. Це свідчить, що перші римські гарнізони перебували в регіоні не постійно.

Казарми, золота монета та буханець хліба

Під давньоримською дорогою археологи розкопали фундамент великої будівлі розміром 9 на 30 метрів. Планування приміщень вказує, що тут розташовувалися казарми професійних римських легіонерів. Поруч також знайшли гончарну піч і польову кузню, що підтверджує важливу роль табору як логістичного центру Римської імперії.

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Серед найцінніших артефактів — рідкісний золотий ауреус часів імператора Тиберія, бронзові ручки медичних скальпелів, інструменти ремісників, кам’яний жорнов і мініатюрна гема із зображенням богині Вікторії.

Найбільше дослідників здивував майже цілий буханець хліба віком близько 2000 років. Зараз його вивчають у лабораторії.

На думку археологів, нові відкриття допоможуть краще зрозуміти, як були організовані оборона, побут і забезпечення римських легіонів у провінції Верхня Германія майже дві тисячі років тому.