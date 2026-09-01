Мел Гібсон потрапив у скандал через перекладача жестової мови

Американський актор і режисер Мел Гібсон опинився в центрі скандалу після появи на FanExpo Canada у Торонто. У мережі поширилося відео, на якому він імітує рухи перекладача американської жестової мови, що працював на сцені.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на HOLA!.
На відео видно, як Гібсон виходить на сцену та, дивлячись на перекладача, повторює руками схожі рухи. Ролик швидко поширився в соцмережах, де поведінку 70-річного актора почали критикувати.
Після розголосу Гібсон прокоментував ситуацію та попросив вибачення. Він пояснив свій вчинок необдуманою поведінкою під час виходу на сцену.
«Іноді, коли тебе виштовхують на сцену під світло прожекторів, думки розбігаються, і часом проявляється спонтанна бездумна дурість», — заявив актор.
Гібсон наголосив, що не мав наміру когось образити.
«У цьому не було злого умислу, і я, безумовно, прошу вибачення у всіх, кого це засмутило», — додав він.
Під час FanExpo актор також говорив про свою кар’єру та зйомки у фільмах «Смертельна зброя» і «Шалений Макс». Крім того, він розповів про роботу над продовженням «Страстей Христових» — стрічкою «Воскресіння Христа», яку планують розділити на дві частини. Прем’єри заплановані на 2027 та 2028 роки.