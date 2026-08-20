Мати Гейден Панеттьєрі вперше висловилася після смерті акторки

Мати Гейден Панеттьєрі Леслі Вогел уперше публічно висловилася після смерті доньки 17 серпня. Вона розповіла, що останніми місяцями вони майже не спілкувалися, а їхні стосунки залишалися складними.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на CBS News.

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70-річна Вогел сказала, що хоче пам’ятати доньку як надзвичайно талановиту людину. Вона також згадала молодшого сина Джансена, який помер у лютому 2023 року.

«Я відчуваю, що вона зараз зі своїм братом і вони знайшли спокій. Гейден була неймовірно талановитою у багатьох речах», — сказала вона.

Чому Гейден Панеттьєрі не спілкувалася з матір’ю

Точна причина конфлікту між ними публічно не розкривалася. Сама акторка раніше визнавала, що їхні стосунки були непростими, і говорила, що нормального спілкування між ними фактично не було.

Леслі Вогел заявила, що шкодує про рішення, які, на її думку, негативно вплинули на життя доньки на тлі проблем із наркотичною залежністю.

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«Я хотіла б, щоб усе було інакше. Хотіла б, щоб вона залишалася вірною собі», — сказала мати акторки.

Що мати акторки сказала про Браяна Гікерсона

Окремо Вогел згадала колишнього партнера Гейден — Браяна Гікерсона, з яким акторка протягом років мала складні стосунки.

За словами матері, саме Гікерсон перебував поруч із Панеттьєрі в момент її смерті. Водночас у наведеному матеріалі не йдеться про те, що його підозрюють у причетності до смерті акторки.