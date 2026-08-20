Мати Гейден Панеттьєрі вперше висловилася після смерті акторки

Мати Гейден Панеттьєрі Леслі Вогел уперше публічно висловилася після смерті доньки 17 серпня. Вона розповіла, що останніми місяцями вони майже не спілкувалися, а їхні стосунки залишалися складними.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на CBS News.
70-річна Вогел сказала, що хоче пам’ятати доньку як надзвичайно талановиту людину. Вона також згадала молодшого сина Джансена, який помер у лютому 2023 року.
«Я відчуваю, що вона зараз зі своїм братом і вони знайшли спокій. Гейден була неймовірно талановитою у багатьох речах», — сказала вона.
Чому Гейден Панеттьєрі не спілкувалася з матір’ю
Точна причина конфлікту між ними публічно не розкривалася. Сама акторка раніше визнавала, що їхні стосунки були непростими, і говорила, що нормального спілкування між ними фактично не було.
Леслі Вогел заявила, що шкодує про рішення, які, на її думку, негативно вплинули на життя доньки на тлі проблем із наркотичною залежністю.
«Я хотіла б, щоб усе було інакше. Хотіла б, щоб вона залишалася вірною собі», — сказала мати акторки.
Що мати акторки сказала про Браяна Гікерсона
Окремо Вогел згадала колишнього партнера Гейден — Браяна Гікерсона, з яким акторка протягом років мала складні стосунки.
За словами матері, саме Гікерсон перебував поруч із Панеттьєрі в момент її смерті. Водночас у наведеному матеріалі не йдеться про те, що його підозрюють у причетності до смерті акторки.