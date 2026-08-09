М’ятний чай перед сном: 6 змін, які може відчути організм

М’ятний чай не містить кофеїну, тому його часто п’ють увечері перед сном. Він не є снодійним, проте компоненти перцевої м’яти можуть сприяти розслабленню, зменшенню дискомфорту в травній системі та створювати сприятливіші умови для нічного відпочинку.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Що може статися, якщо пити м’ятний чай перед сном

Досліджень безпосереднього впливу саме м’ятного чаю на сон поки небагато, адже значна частина наукових робіт стосується ефірної олії або екстрактів перцевої м’яти. Водночас фахівці називають шість змін, які можуть бути пов’язані з таким вечірнім напоєм.

Легше засинати. Ментол у складі перцевої м’яти має розслаблювальні властивості, а чашка теплого напою може стати частиною вечірнього ритуалу, який допомагає організму налаштуватися на відпочинок. При цьому м’ята не має вираженої седативної дії. Ба більше, деякі дослідження пов’язують її аромат із покращенням уваги та пам’яті.

Ментол у складі перцевої м’яти має розслаблювальні властивості, а чашка теплого напою може стати частиною вечірнього ритуалу, який допомагає організму налаштуватися на відпочинок. При цьому м’ята не має вираженої седативної дії. Ба більше, деякі дослідження пов’язують її аромат із покращенням уваги та пам’яті. Якість сну покращується. Прямих доказів такого ефекту саме від чаю недостатньо. Водночас в одному дослідженні за участю онкологічних пацієнтів вдихання ефірної олії перцевої м’яти протягом тижня було пов’язане з покращенням якості сну. Однак ці результати не можна автоматично переносити на звичайний м’ятний чай.

Прямих доказів такого ефекту саме від чаю недостатньо. Водночас в одному дослідженні за участю онкологічних пацієнтів вдихання ефірної олії перцевої м’яти протягом тижня було пов’язане з покращенням якості сну. Однак ці результати не можна автоматично переносити на звичайний м’ятний чай. Травлення вночі стає комфортнішим. Дослідження показують, що олія перцевої м’яти здатна зменшувати спазми кишечника. М’яту також пов’язують із полегшенням здуття, газоутворення та розладів травлення. Якщо саме такий дискомфорт заважає заснути, його послаблення може позитивно вплинути на нічний відпочинок.

Дослідження показують, що олія перцевої м’яти здатна зменшувати спазми кишечника. М’яту також пов’язують із полегшенням здуття, газоутворення та розладів травлення. Якщо саме такий дискомфорт заважає заснути, його послаблення може позитивно вплинути на нічний відпочинок. Легше дихати. Ментол створює відчуття вільнішого дихання та може допомагати при закладеності носа. Під час застуди він також може сприяти розрідженню слизу, тому людина потенційно почуватиметься комфортніше під час сну.

Ментол створює відчуття вільнішого дихання та може допомагати при закладеності носа. Під час застуди він також може сприяти розрідженню слизу, тому людина потенційно почуватиметься комфортніше під час сну. Зменшення відчуття стресу. Теплий м’ятний чай здатний сприяти розслабленню та зменшенню фізичного напруження перед сном. Це може бути важливо для людей, яким стрес і надмірна активність перед сном заважають швидко заснути або призводять до частих пробуджень.

Теплий м’ятний чай здатний сприяти розслабленню та зменшенню фізичного напруження перед сном. Це може бути важливо для людей, яким стрес і надмірна активність перед сном заважають швидко заснути або призводять до частих пробуджень. Послаблення деяких симптомів алергії. Перцева м’ята містить розмаринову кислоту та має протизапальні властивості. Потенційне зменшення нежитю, чхання або подразнення може опосередковано сприяти комфортнішому сну, хоча м’ятний чай не є засобом лікування алергії.

Кому варто бути обережним із м’ятним чаєм

Для більшості здорових людей невеликі кількості м’ятного чаю вважаються безпечними. Однак перед його регулярним вживанням у великих кількостях варто проконсультуватися з лікарем вагітним і жінкам, які годують грудьми, людям із захворюваннями нирок або печінки, а також тим, хто приймає рецептурні препарати.

Особливо обережними слід бути людям із печією або гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. У деяких випадках перцева м’ята може посилити симптоми рефлюксу. Також не варто випивати багато чаю безпосередньо перед сном, оскільки потреба вставати вночі до туалету може погіршити якість відпочинку.

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Для приготування напою достатньо залити м’яту або чайний пакетик гарячою водою та залишити приблизно на 5–10 хвилин. Пити чай рекомендують невеликими ковтками приблизно за 20–30 хвилин до сну. Водночас фахівці наголошують: більшість наявних досліджень проводили з використанням олії та екстрактів перцевої м’яти, тому її вплив саме у вигляді чаю потребує подальшого вивчення.