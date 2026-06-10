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Полуниця чи банан: що краще для енергії та рівня цукру

Автор: Гончаренко Людмила

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Хоча полуниця та банан є невід’ємною частиною здорового раціону, їхній фізіологічний вплив на організм кардинально відрізняється.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Verywell Health.

За результатами клінічних спостережень, полуниця є ідеальним інструментом для жорсткого контролю рівня глюкози. Завдяки низькому глікемічному індексу (34-46) вона засвоюється повільно і не провокує небезпечних інсулінових стрибків. Для порівняння: стандартна порція полуниці містить лише 11 грамів вуглеводів, тоді як один середній банан — аж 27 грамів. До того ж ягода насичена специфічними антиоксидантами, які дієво зменшують внутрішнє запалення і сприяють правильній секреції інсуліну на клітинному рівні.

Натомість для миттєвого та потужного заряду енергії медики рекомендують обирати банани.

Високий вміст легкозасвоюваних вуглеводів дозволяє тілу майже миттєво перетворювати цей фрукт на чисте паливо. Крім подвійної дози калорій, банани постачають в організм критично важливий калій та вітамін В6 (піридоксин). Саме ці мікроелементи запускають процес глюконеогенезу, підтримуючи безперебійну роботу м’язів та стабілізуючи нервову систему під час навантажень.

З погляду довгострокової користі обидва продукти працюють на різні системи: полуниця ефективно знижує рівень ліпідів та захищає серце, а банани відновлюють травлення і підтримують здоров’я печінки.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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