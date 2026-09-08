Росія продовжуватиме війну проти України доти, доки Захід не піде на поступки Кремлю. Очільник російського МЗС Сергій Лавров публічно відкинув можливість дипломатичного врегулювання на нинішньому етапі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Лавров заявив, що Москва наразі не веде жодних мирних переговорів та не планує реагувати на дипломатичні пропозиції партнерів України.

«Будемо досягати своїх цілей не за столом переговорів, що було б для нас краще, а будемо досягати своїх цілей на полі бою, як це неодноразово підтверджував президент Росії Володимир Путін», — зазначив очільник російського МЗС.

Також міністр різко відкинув спільну ініціативу України та Туреччини щодо припинення атак на цивільні судна в Чорному морі, назвавши таку безпекову угоду «неприйнятною та нереальною».

Заяви Кремля пролунали одразу після того, як спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели зустрічі в Москві та Києві. Американська сторона запропонувала низку ідей щодо деескалації до настання холодів, зокрема у сфері експорту зерна, енергоресурсів і захисту енергетичної інфраструктури.

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Українська сторона розраховує на можливість активізації переговорного треку вже найближчим часом.

«У нас є вересень і жовтень. Я думаю, президент Трамп може знайти спосіб реально почати переговорний процес до настання холодної зими», — наголосив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios.

Водночас президент підкреслив, що Росія традиційно готує масовані удари по українській енергетиці в осінньо-зимовий період, сподіваючись саме військовим терором змусити Київ капітулювати.