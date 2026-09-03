Володимир Путін заявив, що наразі в Росії нібито немає потреби проводити додаткову мобілізацію. За його словами, російській армії вистачає військовослужбовців, які підписують контракти, а повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації він назвав інформаційною операцією перед виборами до Держдуми. Ці заяви Путіна підтверджують і російські медіа, які цитували його виступ 3 вересня.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ТАСС.

Що Путін сказав про нову мобілізацію

Очільник Кремля заявив, що станом на зараз не бачить сценарію, за якого Росії знадобилася б додаткова мобілізація. Розмови про її можливе проведення він пов’язав із майбутніми виборами до Державної думи.

«Немає такого сценарію на сьогодні, який вимагав би мобілізації», — заявив Путін. За його версією, повідомлення про можливе поповнення армії таким способом є спробою вплинути на результати виборів.

Путін також запевнив, що росіяни нібито добровільно підписують контракти з армією і проблем із кількістю військовослужбовців у РФ немає. При цьому він визнав, що бойові дії залишаються складними та створюють чимало проблем.

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Що Путін заявив про Україну

Говорячи про мобілізацію, Путін знову порівняв ситуацію в Росії та Україні. Він заявив, що в Україні людей нібито примусово відправляють на фронт, а також говорив про значний рівень дезертирства.

Ці твердження він використав як аргумент на користь своєї заяви про те, що Росії додаткова мобілізація зараз не потрібна. Водночас у наведених заявах Путін не представив доказів своїх тверджень щодо української мобілізації.

Чутки про мобілізацію в Росії

За два дні до цього Путін уже коментував повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. Тоді він назвав їх «чушью собачьей» та «інформаційною атакою на Росію».

Тема нової мобілізації в РФ залишається актуальною на тлі війни проти України. Українська розвідка раніше повідомляла, що російський Генштаб підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026–2027 роках — по 300 тисяч щороку. За цими даними, людей планують використовувати передусім для поповнення підрозділів, які воюють проти України, та формування нових військових частин.