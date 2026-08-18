Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва та Пхеньян працюють над створенням «нового і праведного світового порядку». Він також похвалив військових Північної Кореї за участь у бойових діях проти України в Курській області.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.

Що Лавров заявив про Росію та КНДР

У зверненні до глави МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей Лавров заявив про готовність Москви розширювати співпрацю з Пхеньяном. За його словами, обидві країни нібито прагнуть зміцнювати міжнародну та регіональну безпеку.

«Північна Корея та Росія продовжують встановлювати новий і праведний світовий порядок на основі справжньої рівності та національних інтересів», — заявив Лавров.

Що він сказав про військових КНДР

Лавров окремо відзначив участь північнокорейських військових у боях у Курській області, назвавши її доказом «войовничої дружби» між країнами.

Наприкінці 2024 року КНДР направила до Росії тисячі військовослужбовців для підтримки російських сил. За наведеними в матеріалі оцінками, загалом до РФ могли прибути близько 14 тисяч північнокорейських військових.

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Чому співпраця Росії та КНДР викликає занепокоєння

Зближення Москви та Пхеньяна викликає занепокоєння Південної Кореї та західних держав. Серед основних побоювань — можливе передавання Росією Північній Кореї технологій і допомоги у розвитку озброєнь в обмін на військову підтримку у війні проти України.