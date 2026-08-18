Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва та Пхеньян працюють над створенням «нового і праведного світового порядку». Він також похвалив військових Північної Кореї за участь у бойових діях проти України в Курській області.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.
Що Лавров заявив про Росію та КНДР
У зверненні до глави МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей Лавров заявив про готовність Москви розширювати співпрацю з Пхеньяном. За його словами, обидві країни нібито прагнуть зміцнювати міжнародну та регіональну безпеку.
«Північна Корея та Росія продовжують встановлювати новий і праведний світовий порядок на основі справжньої рівності та національних інтересів», — заявив Лавров.
Що він сказав про військових КНДР
Лавров окремо відзначив участь північнокорейських військових у боях у Курській області, назвавши її доказом «войовничої дружби» між країнами.
Наприкінці 2024 року КНДР направила до Росії тисячі військовослужбовців для підтримки російських сил. За наведеними в матеріалі оцінками, загалом до РФ могли прибути близько 14 тисяч північнокорейських військових.
Чому співпраця Росії та КНДР викликає занепокоєння
Зближення Москви та Пхеньяна викликає занепокоєння Південної Кореї та західних держав. Серед основних побоювань — можливе передавання Росією Північній Кореї технологій і допомоги у розвитку озброєнь в обмін на військову підтримку у війні проти України.