Світ

Китай таємно постачав Росії компоненти для виробництва бойових безпілотників

Автор: Денис Коротинський

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Китайська державна компанія таємно поставила Росії десятки тонн матеріалів для виробництва ударних безпілотників. На початку 2026 року російський завод «Алабуга-Волокно», який випускає далекобійні дрони «Герань», отримав 46 тонн поліакрилонітрильного волокна.

Про це повідомляють видання The Telegraph.

Цієї кількості сировини вистачить для збирання щонайменше 1,3 тисячі ударних безпілотників. Вантаж відправили у двох великих контейнерах, застосувавши надійну схему маскування. У митних деклараціях товар вказали як звичайне синтетичне волокно виключно цивільного призначення, щоб приховати його подвійний статус. Американські та українські посадовці вже верифікували та підтвердили справжність цих паперів.

Водночас офіційний Пекін традиційно відкидає всі звинувачення, називаючи їх безпідставними.

«Ми ніколи не постачали смертоносну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролюємо товари подвійного призначення», — заявили в посольстві КНР у Вашингтоні.

Однак міжнародні експерти відкрито сумніваються у словах китайських дипломатів. Президент американського Інституту науки та міжнародної безпеки Девід Олбрайт зазначає, що такі величезні обсяги експорту просто не могли пройти повз увагу влади. Очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає ці дані беззаперечним доказом активної підтримки Кремля.

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«Переконувати, що китайські державні підприємства можуть щось приховати від свого уряду, просто немає сенсу», — наголосив колишній заступник директора ЦРУ Денніс Вайлдер.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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