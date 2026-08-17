Російський телеведучий Володимир Соловйов закликав завдати ядерного удару по Великій Британії та атакувати підприємства, які виробляють зброю для України. Його заяви пролунали після повідомлень про використання Україною британських безпілотників для ударів углиб території РФ.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Express.

Соловйов запропонував застосувати підводний ядерний апарат «Посейдон».

«Дайте британцям три дні навчитися дихати під водою, а потім ударте по них “Посейдоном”», — заявив він в ефірі російського державного телебачення.

Крім ядерного удару, пропагандист закликав атакувати британські військові заводи та топити судна, які перевозять зброю для ЗСУ. Він також заявив, що удари, на його думку, мають бути спрямовані по об’єктах у країнах Балтії, Румунії, Італії, Франції та Німеччині.

Соловйов також вимагав закрити посольство Великої Британії в Москві та вислати з Росії британських журналістів.

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Ще один російський пропагандист Володимир Корнілов заявив, що Велика Британія має «нервувати» через повідомлення про застосування британських дронів проти цілей у Росії. За його словами, якщо британські медіа пишуть про такі удари, Москва нібито може відповісти аналогічно.

До погроз долучився й депутат Держдуми Андрій Луговой, який заявив, що Лондон нібито злякався попереджень Володимира Путіна про можливу відповідь на захоплення російських суден.

Росія описує «Посейдон» як підводний безпілотний апарат із ядерним зарядом, призначений для ураження прибережних цілей. Москва стверджує, що його розробка наближається до завершення.

Водночас заяви Соловйова є закликами російського пропагандиста і не означають, що Кремль ухвалив рішення про підготовку такого удару.