Світ

На США насувається тропічний шторм Берта: під загрозою мільйони людей

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Тропічний шторм Берта стрімко посилюється в Мексиканській затоці та вже найближчими днями може вдарити по південному узбережжю США. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови, сильні зливи, штормовий вітер і високі хвилі.

Про це повідомляє Daily Mail.

За прогнозами Національного центру зі спостереження за ураганами США (NHC), шторм сформувався із тропічної депресії та вже отримав офіційну назву Берта. Очікується, що в середу він досягне узбережжя Луїзіани, а найбільший удар може припасти на район Нового Орлеана.

Які регіони опиняться під ударом

Найближчими днями сильні дощі та вітер понад 80 км/год прогнозують для Флориди, Луїзіани, Міссісіпі, Алабами, Техасу та Флоридського півострова.

У деяких районах може випасти до 200 мм опадів, що значно підвищує ризик раптових повеней. У прибережній зоні очікуються хвилі заввишки до 5 метрів, через що влада закликала власників суден залишатися в портах.

Синоптики попереджають про небезпечні умови

За словами метеорологів, шторм продовжить набирати сили над теплими водами Мексиканської затоки. У Національній метеорологічній службі США вже оголосили штормові попередження та рекомендували жителям стежити за офіційними прогнозами й бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням, підтоплень і небезпечних умов на дорогах.

Попри те, що цього року через явище Ель-Ніньйо синоптики очікують менш активний сезон ураганів, фахівці наголошують: навіть один потужний шторм може завдати значних руйнувань.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Польща готується до війни: влада розробляє новий особливий режим

Гончаренко Людмила -
Польща працює над запровадженням нового правового режиму — стану...

США шосту ніч поспіль атакують Іран: під ударом десятки військових об’єктів

Денис Коротинський -
Американські військові в ніч на п'ятницю завдали нової серії...