Криваві сльози через стрес: лікарі діагностували у школяра рідкісний гематогідроз

Батьки привели хлопчика до лікарні після того, як у нього сталося кілька епізодів раптової кровотечі з очей, носа та вух. Лякаючі симптоми виявилися реакцією організму на сильне нервове перенапруження.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на медичний звіт у виданні Live Science.

Епізоди тривали близько місяця, починалися раптово і не викликали болю. Кров зазвичай зупинялася самостійно за кілька хвилин. Під час обстеження лікарі особисто стали свідками активної кровотечі з вух та очей пацієнта.

Ретельний огляд не виявив жодних травм чи структурних аномалій. Аналізи продемонстрували абсолютно нормальні показники згортання крові, зокрема й рівень фактора фон Віллебранда. Тести виділень підтвердили наявність еритроцитів, проте ознак класичних гематологічних захворювань медики не знайшли.

Під час збору анамнезу батьки зазначили, що кровотечі часто збігалися з періодами високого академічного навантаження та завищених очікувань щодо шкільної успішності. Дитину направили на психіатричну експертизу.

Фахівці підтвердили, що тиск з боку однолітків та стрес через навчання стали головними психологічними тригерами. У результаті хлопчику діагностували стрес-асоційований гематогідроз. Це вкрай рідкісний стан (у світовій медичній літературі описано менш як 50 випадків), при якому людина виділяє так званий кривавий піт через неушкоджену шкіру або природні отвори.

Медики призначили дитині бета-блокатор пропранолол для пригнічення гострої реакції організму на стрес, а також розпочали курс когнітивно-поведінкової терапії.

Окрему роботу провели з батьками, щоб зменшити академічний тиск на школяра. Вже за два тижні інтенсивність кровотеч значно знизилася, а через три місяці терапії симптоми зникли повністю.