Кремль пригрозив новою атакою «Орєшніком»: названо небезпечні дати

Автор: Гончаренко Людмила

Росія відкрито погрожує Україні новими масованими атаками. Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що так звані «удари у відповідь» по Києву вже здійснювалися і обов’язково триватимуть надалі. Водночас російське відомство анонсувало публікацію окремої заяви з «попередженнями» для західного дипломатичного корпусу.

Загроза застосування балістики

Журналіст Андрій Цаплієнко припускає, що подібні заяви свідчать про підготовку до нового удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». За його словами, намір Москви офіційно попередити Захід про атаку та можливу евакуацію іноземних громадян і дипломатів є вагомим доказом використання саме цього озброєння. Під час запуску звичайних крилатих ракет чи безпілотників Росія традиційно не робить жодних попереджень.

Справжні мотиви Кремля

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголошує, що Росія на рівні МЗС фактично анонсує подальший терор цивільного населення України. Якщо напередодні візиту Володимира Путіна до Китаю Москва створювала ілюзію готовності до завершення війни, то зараз демонструє абсолютно протилежну позицію. На думку Коваленка, масованими ударами по українській цивільній інфраструктурі Кремль намагається замаскувати власну нездатність забезпечити безпеку на території РФ, адже вибухи все частіше лунають навіть у Москві.

Терміни можливого обстрілу

Моніторингові канали попереджають, що найближчими тижнями інтенсивність російських атак може суттєво зрости. Наразі зафіксовано перебазування стратегічної авіації ТУ-95МС з далекого аеродрому «Українка» на аеродром «Дягілєво», який розташований значно ближче до українських кордонів. Фахівці закликають громадян максимально оперативно та уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо в період з 28 по 31 травня.

Попередня атака із застосуванням ракети РС-26 «Орєшнік» відбулася вночі 24 травня — тоді речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що балістичний удар припав по району міста Біла Церква на Київщині.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

