У ніч на 24 травня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, завдавши серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі. Головним ударом став Київ, де зафіксовано влучання та падіння уламків на понад 40–50 локаціях. За словами Президента Володимира Зеленського, загалом по країні постраждали щонайменше 83 людини.

Руйнування в Києві та області

У столиці під ударом опинилися всі райони, однак найбільших руйнувань зазнав Шевченківський. Вибуховими хвилями та уламками пошкоджено житлові будинки, школи, місцевий ринок, головний офіс «Укрпошти» та наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» (станцію довелося тимчасово закрити).

Одразу три ворожі ракети поцілили в об’єкт водопостачання. Жертвами атаки в Києві стали двоє людей, ще 62 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На Київщині підтверджено удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Білій Церкві. Зброя застосовувалася без ядерного заряду.

Значних руйнувань приватного сектору та пожеж зазнали Вишгород, Бориспіль, Вишневе, а також Бучанський та Обухівський райони. В області загинули двоє чоловіків, серед дев’ятьох поранених є немовля.

Ситуація в інших регіонах

У Черкасах російський ударний безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Травми отримали 11 цивільних осіб, серед яких двоє дітей.

Вибухи під час цієї тривалої атаки також лунали в Одеській області, Кропивницькому та в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

Наразі у всіх постраждалих регіонах розгорнуто гуманітарні штаби. Фахівці надають місцевим мешканцям медичну, психологічну та юридичну підтримку для оформлення компенсацій за пошкоджене майно.

Робота протиповітряної оборони

За офіційними даними Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічні війська виявили безпрецедентну кількість засобів повітряного нападу — 690 одиниць. Ворог застосував 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Силам ППО та мобільним вогневим групам вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 604 цілі.

Статистика перехоплень виглядає наступним чином:

Тип озброєння Запущено Збито / подавлено Ударні БПЛА (Shahed, «Гербера», «Пародія» та ін.) 600 549 Крилаті ракети (Х-101, «Іскандер-К», «Калібр») 54 44 Балістичні ракети («Іскандер-М», С-400) 30 11 Гіперзвукові ракети («Кинджал», «Циркон») 5 0 Балістична ракета «Орєшнік» (РС-26) 1 0

Ще 19 російських ракет не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби або через самоліквідацію. Загалом військові зафіксували влучання ворожих ракет на 54 локаціях, а дронів — на 23.