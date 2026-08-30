Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів масштабні структурні та кадрові перестановки у вищому військовому керівництві країни, призначивши нового міністра народної оборони.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA.

Рішення ухвалили на засіданні Центральної військової комісії (ЦВК) Трудової партії Кореї. Новим міністром оборони призначено Кім Сон Гі, який до цього очолював Головне політичне бюро армії КНДР. У партійному комюніке зазначили, що перестановки спрямовані на «реорганізацію та вдосконалення оборонної сфери», а від нового командного складу вимагають абсолютної лояльності режиму та міцної ідеологічної підготовки.

Попереднього міністра оборони Но Кван Чхоля перевели на посаду першого заступника директора Департаменту оборонної промисловості. За даними аналітиків, його відставка могла бути пов’язана з липневим корупційним скандалом у військовому відомстві, однак призначення на стратегічний напрямок виробництва боєприпасів свідчить, що чиновник зберіг довіру диктатора.

Крім того, до найвищого військового керівництва повернувся Пак Чон Чхон, який знову обійняв посаду віцеголови Центральної військової комісії. Південнокорейське агентство Yonhap вважає, що кадрові ротації покликані посилити дисципліну в армії та прискорити модернізацію збройних сил.

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Паралельно Кім Чен Ин провів нагородження групи вчених і розробників, які працюють над створенням секретних систем озброєння. Північнокорейський лідер назвав фахівців «патріотами і героями», заявивши, що їхні технічні досягнення здійснили «велику революцію» для посилення оборонного потенціалу країни.