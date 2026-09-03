Венс заговорив про Антихриста і кінець світу: що заявив віцепрезидент США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не здивувався б, якби людство вже жило в часи, які християнська традиція пов’язує з кінцем світу. Політик також припустив, що Антихрист теоретично вже може бути серед людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Independent.

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Що Венс сказав про Антихриста

Під час Bryce Crawford Podcast ведучий запитав Венса, чи вважає він, що людство вже живе в «останні часи». Віцепрезидент відповів, що точно цього не знає, а надмірне захоплення подібними роздумами вважає духовно шкідливим. За його словами, для нього важливіше зосереджуватися на конкретних обов’язках — сім’ї та роботі віцепрезидента.

Водночас Венс визнав, що деякі події у світі змушують його допускати навіть радикальні сценарії. Він сказав, що не був би здивований, якби Антихрист уже «ходив серед нас». При цьому політик наголосив, що не хоче зациклюватися на цій темі.

Венс також заявив, що намагається робити якомога більше того, що сам називає «Божою справою». За його словами, він готовий прийняти будь-який результат: як можливий кінець світу, так і сценарій, за якого людство побудує кращий світ, що існуватиме ще довго після його смерті.

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Венс також заговорив про рай і Трампа

Під час тієї ж розмови віцепрезидента попросили оцінити за десятибальною шкалою його впевненість у тому, що він потрапить до раю. Венс назвав сім-вісім балів.

Окремо він прокоментував створене штучним інтелектом зображення Дональда Трампа в релігійному образі, яке раніше з’явилося в соцмережах президента США та викликало критику. За словами Венса, Трамп не намагався висміяти Бога або образити вірян, а публікація була проявом його провокаційного гумору.