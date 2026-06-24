Кінець ілюзій Кремля: чому Трамп змінив риторику та підтримав удари України по РФ

Російська влада дедалі нервовіше реагує на заяви Дональда Трампа, який почав значно прихильніше оцінювати дії української армії, зокрема далекобійні удари по військових цілях на території РФ. Російські дипломати вже відкрито скаржаться, що президент США нібито втратив статус «об’єктивного посередника» і став на бік Києва.

Чому план Путіна щодо Трампа провалився

Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу пояснив, що Москва вже давно зрозуміла: Трамп не стане гарантією вигідного для РФ завершення війни. Тривалий час Володимир Путін намагався тримати американського лідера у власній логіці, роздаючи порожні обіцянки, затягуючи процеси та сподіваючись, що головний тиск Вашингтона впаде саме на Київ.

«Путін так довго водив Трампа за ніс, обіцяючи одне й роблячи інше. Трамп це все терпів. Очевидно, ця позиція – що треба правильно натиснути на Україну, і вона піде на поступки – не грає», — зазначив аналітик.

Експерт підкреслює, що очільник Білого дому має постійний доступ до розвідданих та глибокої економічної аналітики. Володіючи реальними фактами, він чітко бачить ситуацію, тому Кремлю стає дедалі важче нав’язувати йому старі схеми та маніпуляції.

Як Україна впливає на рішення Вашингтона

Водночас аналітик застеріг від надмірного оптимізму щодо сталості заяв Трампа. Риторика американського президента є дуже імпульсивною і може кардинально змінитися навіть протягом одного дня. Проте зараз ключову роль відіграє саме суб’єктність України на міжнародній арені.

«Ми ж бачимо, як діє Трамп: зранку він говорить, що задоволений, а до вечора ситуація може змінитися кардинально. Найголовніше, що ми об’єктні. Нас не обговорюють за спиною і не ставлять перед фактом щодо тих чи інших питань», — наголосив експерт.

Київ перестав просто чекати на готові сценарії завершення війни від західних партнерів. Українська влада самостійно формує порядок денний, ставить власні питання та задає темп. Саме така рішучість, підкріплена успішними далекобійними ударами та стійкістю на фронті, змушує Дональда Трампа реагувати на ситуацію абсолютно інакше.