Росія може спробувати компенсувати великі втрати на фронті не лише мобілізацією іноземців та ув’язнених, а й залученням підготовлених підрозділів союзників. Одним із потенційно небезпечних напрямків експерт називає північ України.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук зазначив, що російські війська зазвичай планують стратегічні операції за певними шаблонами. Водночас очікувати, що наступні кампанії РФ обов’язково повторюватиме попередні, не варто.

Чи може Росія змінити напрямок головного удару

За словами Лакійчука, окупаційні війська можуть переорієнтуватися та зосередити сили на півночі України. Ключовим фактором стане не лише кількість мобілізованих, а й можливості Росії швидко сформувати та підготувати нові боєздатні частини.

Експерт наголосив, що якщо мобілізаційна машина РФ зможе суттєво наростити свої можливості, це створить серйозну загрозу. В іншому випадку ситуація може нагадувати осінь 2022 року, коли Росія зіткнулася з проблемами підготовки великої кількості мобілізованих.

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Чи можуть до війни залучити війська КНДР і Білорусі

Лакійчук припустив, що Москва може використати вже підготовлені підрозділи Північної Кореї або Білорусі.

«Можуть купити черговий транш корейського “м’яса” у Кім Чен Ина, а в Лукашенка — захопити армію без його відома», — сказав експерт.

За його оцінкою, за такого сценарію Росія теоретично може спробувати повторити наступ на Чернігівщину або використати білоруський напрямок.

Як Україні готуватися до можливої загрози

Експерт вважає, що північний напрямок необхідно посилювати не лише інженерними укріпленнями. За його словами, там також мають бути сформовані відповідні підрозділи та з’єднання, здатні прикрити кордон і швидко реагувати на можливу зміну напрямку російського наступу.