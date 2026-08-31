Російські війська до кінця 2026 року можуть встановити контроль над Часовим Яром і Костянтинівкою в Донецькій області. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що українські сили можуть остаточно залишити Часів Яр уже наприкінці вересня або на початку жовтня, після чого тиск на Костянтинівку може посилитися.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на військово-політичного оглядача Олександра Коваленка в етері «Фабрики новин».

За словами експерта, Часів Яр понад два роки залишався важливим оборонним рубежем. Українські військові утримували позиції, протидіяли проникненню російських підрозділів та вели важкі бої у міській забудові. Коваленко зазначив, що місто суттєво стримувало просування російської армії та сприяло виснаженню її сил.

При цьому можливу втрату Часового Яру оглядач не вважає ознакою раптової кризи на фронті. За його оцінкою, це один із можливих сценаріїв подальшого розвитку бойових дій. Водночас місто фактично блокувало просування росіян у напрямку Костянтинівки зі сходу, тому зміна ситуації на цій ділянці може посилити тиск на наступне місто.

Коваленко припускає, що до кінця 2026 року Україна може втратити й Костянтинівку. За його словами, російське командування планувало захопити місто ще в першій половині року, однак зробити цього не змогло.

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У найближчі місяці важливими можуть стати Добропільський і Дружківський напрямки. Подальша ситуація, за оцінкою експерта, залежатиме від того, чи зможуть російські війська повністю замкнути район поблизу Костянтинівки — від Довгої Балки та Степанівки через Русин Яр до Софіївки. Якщо це станеться, основні бої можуть переміститися в райони Торського та Миколаївки або Торського й Олексієво-Дружківки.

Ще однією складною ділянкою Коваленко назвав східний фланг Слов’янсько-Краматорського плацдарму. Найбільші ризики він бачить у його північній частині та на південному березі Сіверського Дінця, де російські війська можуть використовувати особливості рельєфу для подальшого просування.