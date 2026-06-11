Болгарський перець — це справжній суперфуд, який лікарі наполегливо рекомендують додавати до щоденного раціону. Проте на полицях супермаркетів ми найчастіше бачимо справжній овочевий світлофор із зелених, жовтих та червоних плодів. Виявляється, їхній колір безпосередньо впливає на вітамінний склад та користь для нашого організму.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Мало хто знає, але колір перцю вказує на ступінь його зрілості. Зелені плоди — це найменш стиглі овочі, тоді як яскраво-червоні знаходяться на абсолютному піку свого дозрівання. Саме тому червоний болгарський перець є лідером за харчовою цінністю. Він містить найбільше вітаміну С (142 міліграми на 100 грамів продукту проти 139 міліграмів у жовтому), хоча варто зазначити, що обидва варіанти з величезним надлишком перекривають добову потребу людини в цьому нутрієнті.

Головна ж різниця між червоними та жовтими перцями полягає в унікальних типах антиоксидантів.

Жовті плоди багаті на віолаксантин — потужну речовину, яка ефективно бореться із системними запальними процесами в тілі та знижує ризик розвитку онкології. Натомість повністю дозрілий червоний перець щедро насичений капсантином та лікопіном. Цей особливий тандем не лише забезпечує активну профілактику раку, але й створює надійний захист для всієї серцево-судинної системи.

Щоб отримати максимальну користь, дієтологи радять вживати перець виключно у сирому вигляді. Вітамін С є надзвичайно чутливим до високих температур і миттєво руйнується при сильному нагріванні.

Якщо ж ви все-таки вирішили термічно обробити овоч, лікарі категорично не рекомендують його варити, адже всі цінні водорозчинні вітаміни просто залишаться у воді. Найкращим та найздоровішим компромісом стане легке приготування на пару або швидке обсмажування в стилі стір-фрай. Крім того, свіжі хрусткі шматочки перцю є ідеальним доповненням до салатів та корисним перекусом у поєднанні з хумусом.