Україна

Британський полковник оцінив реальні шанси закінчити війну в Україні до осені

Автор: Гончаренко Людмила

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Перспектива завершення бойових дій в Україні до початку цієї осені є цілком реальною, адже це безпосередньо пов’язано з внутрішньою політичною ситуацією у Сполучених Штатах. Для американського президента Дональда Трампа питання припинення вогню є головним квитком для порятунку власних рейтингів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Військовий експерт наголошує, що майбутні вибори в США, які відбудуться у листопаді, стануть вирішальними для Трампа. Наразі його політична популярність стрімко падає, і якщо нинішня ситуація на фронті та у світі не зміниться, то на його партію та його особисто чекає нищівний електоральний удар.

«Однак він розуміє, якщо йому вдасться досягнути справедливого закінчення вогню в Україні до виборів, усе може змінитись. Тож із боку США листопад виглядає як відмінний варіант. З боку України, те, що вона робить – правильно. Україна завдає глибоких ударів, створює проблеми російській економіці. Росія ж б’є по цивільних цілях», — підкреслив британський офіцер.

Бреттон-Гордон порівняв поведінку Кремля з діями сирійського диктатора Башара Асада. Той свого часу знищив понад 1,5 мільйона мирних жителів, але це не врятувало його від стрімкої та ганебної втрати влади у листопаді 2024 року. На думку полковника, Володимир Путін чудово бачив цей фінал, і зараз у нього виникає повне відчуття дежавю, оскільки удари по нафтовидобувній та фінансовій системі РФ дають свій результат.

Якщо українська армія продовжить методично руйнувати російський тил, а Трамп посилить тиск задля власної перемоги на виборах, то припинення активних бойових дій до листопада виглядає більш ніж реалістичним сценарієм.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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