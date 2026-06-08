Перспектива завершення бойових дій в Україні до початку цієї осені є цілком реальною, адже це безпосередньо пов’язано з внутрішньою політичною ситуацією у Сполучених Штатах. Для американського президента Дональда Трампа питання припинення вогню є головним квитком для порятунку власних рейтингів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Військовий експерт наголошує, що майбутні вибори в США, які відбудуться у листопаді, стануть вирішальними для Трампа. Наразі його політична популярність стрімко падає, і якщо нинішня ситуація на фронті та у світі не зміниться, то на його партію та його особисто чекає нищівний електоральний удар.

«Однак він розуміє, якщо йому вдасться досягнути справедливого закінчення вогню в Україні до виборів, усе може змінитись. Тож із боку США листопад виглядає як відмінний варіант. З боку України, те, що вона робить – правильно. Україна завдає глибоких ударів, створює проблеми російській економіці. Росія ж б’є по цивільних цілях», — підкреслив британський офіцер.

Бреттон-Гордон порівняв поведінку Кремля з діями сирійського диктатора Башара Асада. Той свого часу знищив понад 1,5 мільйона мирних жителів, але це не врятувало його від стрімкої та ганебної втрати влади у листопаді 2024 року. На думку полковника, Володимир Путін чудово бачив цей фінал, і зараз у нього виникає повне відчуття дежавю, оскільки удари по нафтовидобувній та фінансовій системі РФ дають свій результат.

Якщо українська армія продовжить методично руйнувати російський тил, а Трамп посилить тиск задля власної перемоги на виборах, то припинення активних бойових дій до листопада виглядає більш ніж реалістичним сценарієм.