Україна

Блокада Криму: аналітики ISW підтвердили зупинку військової логістики РФ

Автор: Гончаренко Людмила

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Російське військове командування повністю заблокувало ключові сухопутні маршрути постачання вантажів до тимчасово окупованого Криму. Такі радикальні заходи стали прямим наслідком жорсткого вогневого контролю з боку Сил оборони України над південними транспортними артеріями.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Командир Сил безпілотних систем України Роберт Бровді зазначив, що починаючи з 7 червня командування Східного угруповання військ РФ офіційно заборонило рух стратегічною магістраллю М-14 (Ростов — Крим) та трасою А-291 (Керч — Сімферополь — Севастополь — Таврида). Раніше окупаційна влада обмежувала на цих напрямках виключно цивільний трафік, проте зараз під сувору заборону потрапила вся військова логістика загарбників.

Американські аналітики безпосередньо пов’язують це рішення з масштабною кампанією ЗСУ із застосуванням озброєння середньої дальності. Від весни 2026 року українська армія системно виводить з ладу наземні шляхи та залізничну інфраструктуру противника. Блокування цих ділянок значно ускладнює забезпечення російських підрозділів, що вже призводить до критичного зниження боєздатності передових сил армії РФ на фронті.

Фахівці ISW переконані, що Україна продовжить розширювати та інтенсифікувати удари по глибокому тилу ворога. Регулярне знищення логістичної інфраструктури входить до ширших зусиль із формування умов на полі бою, що позбавить росіян можливості вести наступальні операції у найближчій перспективі.

Ефективність такої тактики підтверджують нещодавні успішні атаки Сил оборони на колони бензовозів у Маріуполі, Алчевську та Єнакієвому. Під вогневим ураженням опинився також Маріупольський морський порт, через який Росія намагалася налагодити альтернативне постачання боєприпасів та вивозити крадений метал із зерном. Одночасно підрозділи 3-го армійського корпусу взяли під вогневий контроль логістику в Луганській області аж до контрольно-пропускного пункту Ізварине на кордоні з РФ.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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