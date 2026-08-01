У ніч на 1 серпня Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Україні за останній час. Окупанти випустили 35 ракет різних типів і 185 безпілотників, а головною ціллю стали Київ та Київська область. За словами президента Володимира Зеленського, головною причиною великої кількості влучань став гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це повідомляють Новини Планети.

Київ зазнав найпотужнішого удару

За інформацією Повітряних сил, Росія застосувала 27 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, чотири протикорабельні ракети «Циркон» і «Онікс», а також ще чотири керовані ракети. Крім того, по Україні запустили 185 ударних дронів різних типів.

Since last night, response efforts have been underway in Kyiv and the surrounding region following Russia’s strike. There were numerous fires across the city. Seven districts were affected, and, as usual, the Russians struck ordinary residential buildings. Eighteen residential… pic.twitter.com/Fr8Jb4AEys — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

Сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету. Решта досягли цілей, оскільки саме комплекси Patriot здатні перехоплювати такі ракети, а запас перехоплювачів практично вичерпаний.

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«Протибалістичні ракети потрібні Україні тут і зараз, а не на складах партнерів», — заявив Володимир Зеленський.

Загинули люди, зруйновані будинки

У Києві внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення, серед них четверо дітей. Найбільше жертв зафіксували в Дарницькому районі, де загинули семеро людей. Ще двоє загинули в Солом’янському районі.

Показуємо фото пошкодженого житлового будинку у Солом’янському районі Києва після російської атаки pic.twitter.com/OhfWffgV2p — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 1, 2026

Пошкодження отримали житлові будинки, школи, супермаркети, медична клініка, будівля посольства Литви, автомобілі швидкої допомоги та інші цивільні об’єкти. Рятувальники евакуювали понад сотню людей із пошкоджених будівель.

«Рятувальники вже врятували 105 людей із пошкоджених будинків», — повідомили українські служби.

Під удар також потрапили Київська, Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Правоохоронці документують наслідки чергової російської атаки та збирають докази воєнних злочинів.