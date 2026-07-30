48-річний мільйонер і біохакер Браян Джонсон, відомий екстремальною програмою омолодження, несподівано засумнівався у власному прагненні перемогти старіння. Зізнання пролунало після того, як у нього діагностували невиліковне аутоімунне захворювання шлунка.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Чому біохакер засумнівався у своїй програмі

Джонсон витратив мільйони доларів на спроби уповільнити старіння. Його режим включав понад 100 таблеток щодня, суворе харчування, постійні медичні обстеження та навіть переливання плазми крові від сина-підлітка.

Протягом багатьох років підприємець називав свій підхід моделлю довгого і здорового життя. Однак тепер він визнав, що безперервна гонитва за молодістю могла мати занадто високу ціну.

«Я багато про це думав і замислився, чи не зайшов надто далеко з усією цією історією довголіття», — написав Джонсон у соцмережі X.

На початку липня біохакер повідомив, що страждає на аутоімунний гастрит. За цього захворювання імунна система атакує клітини слизової оболонки шлунка, що може спричинити дефіцит поживних речовин, анемію та підвищений ризик раку.

Як Джонсон планує боротися з невиліковною хворобою

Діагноз йому поставили у травні після комплексного обстеження. Аналізи показали підвищений рівень антитіл, а біопсія підтвердила ослаблення слизової оболонки шлунка. Сам Джонсон заявив, що не знає, як довго жив із цією хворобою.

Його команда планує контролювати рівень заліза, проводити додаткові дослідження та випробовувати експериментальні методи. Серед них — вплив на білки імунної системи, відновлення регуляторних Т-клітин і клітинна терапія.

«Сьогодні не існує схваленого лікування аутоімунного гастриту, але ми спробуємо розв’язати цю проблему», — заявив біохакер.

Зізнання Джонсона викликало суперечки серед його прихильників. Частина користувачів вважає, що прагнення продовжити життя перетворилося для нього на небезпечну одержимість, тоді як інші закликають не припиняти експеримент.