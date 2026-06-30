Археологи, які працюють у стародавньому місті Шило на Західному березі, виявили монументальну споруду, яка могла бути місцем розташування біблійної Скинії. Згідно з Писанням, саме в цьому святилищі понад 300 років зберігався легендарний Ковчег Заповіту із Десятьма Заповідями. Знахідка допомагає глибше зрозуміти релігійну історію регіону після завоювання Обіцяної землі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Під час останнього сезону розкопок команда Асоціації біблійних досліджень (ABR) під керівництвом доктора Скотта Стріплінга відкопала південну стіну цієї великої будівлі. Споруда чітко орієнтована зі сходу на захід і має пропорції, дуже схожі на біблійні описи Скинії. Нові архітектурні деталі не є остаточним доказом, проте суттєво зміцнюють таку гіпотезу вчених.

Окрім стін, археологи знайшли предмети культового призначення: роги жертовника, керамічні гранати та мушлі мурекс. Останні використовувалися в давнину для виготовлення рідкісного синього барвника, яким, згідно з текстами, фарбували одяг первосвященників. Також раніше тут виявили понад 100 тисяч кісток жертовних тварин, що точно відповідає ритуалам із Книги Левит.

Додатково вчені розкопали північні оборонні ворота міста, які мали вигнуту вісь та складалися з кількох приміщень. Дослідники вважають, що ця знахідка допомагає краще зрозуміти систему планування стародавнього міста. Такий оборонний комплекс може повністю відповідати брамі, яка згадується в біблійній розповіді про смерть первосвященника Ілія.

Поруч в іншій частині пам’ятки виявили три великі ханаанські глеки для зберігання продуктів, які датуються періодом до появи ізраїльського поселення. Всередині археологи знайшли обвуглені залишки оливок, пшениці та сочевиці, які дослідять за допомогою радіовуглецевого аналізу. Науковці наголошують, що самого Ковчега Заповіту не знайшли, проте розкопки ідеально узгоджуються з біблійним описом давнього Шило.