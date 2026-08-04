Астрофізики вперше змоделювали повну історію розвитку Чумацького Шляху й оцінили кількість чорних дір зоряної маси, які нині приховані в нашій галактиці. За їхніми розрахунками, за весь час існування Чумацького Шляху утворилося близько 170 мільйонів таких об’єктів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на препринт дослідження.

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Скільки чорних дір може бути в нашій галактиці

Команда астрофізиків під керівництвом Тома Вагга з Інституту Флетайрон (США) за допомогою комп’ютерного моделювання відтворила 13,6 мільярда років еволюції Чумацького Шляху — від появи перших зірок до їхньої загибелі.

Модель показала, що приблизно 170 мільйонів масивних зір завершили своє існування вибухом наднової, після чого перетворилися на чорні діри зоряної маси.

Попри величезну кількість, ці об’єкти розташовані дуже розріджено. У районі Сонця, за оцінками дослідників, припадає лише одна чорна діра приблизно на 6250 кубічних парсеків. У середньому нова чорна діра в галактиці утворюється раз на 80 років.

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Чому чорні діри «розлітаються» по галактиці

Дослідження також показало, що чорні діри рідко залишаються там, де народилися. Під час асиметричного вибуху наднової вони отримують так званий «родовий поштовх», який викидає їх далеко від місця утворення.

Через це диск із чорними дірами виявився більш ніж удвічі товщим за диск, у якому зосереджена більшість звичайних зір.

Крім того, вчені встановили закономірність: на найбільшу відстань від площини галактики відлітають легші чорні діри, тоді як масивніші залишаються ближче до її центру.

На думку авторів роботи, у майбутньому це допоможе астрономам відновити історію загибелі масивних зір і перевірити сучасні моделі еволюції Чумацького Шляху.