В Італії знайшли загадкову табличку віком близько 4000 років

Археологи на доісторичному поселенні Лучоне-ді-Полпенацце біля озера Гарда на півночі Італії знайшли цілу глиняну табличку з загадковими геометричними символами. Це перша подібна знахідка тут від 2019 року і вже 21-й такий артефакт, виявлений у цьому районі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на команду археологічних розкопок Лучоне.

На поверхні предмета немає букв чи відомої системи письма. Замість них нанесені лінії, кола, точки, трикутники, квадрати та прямокутні знаки. Подібні предмети археологи називають «загадковими табличками», а в німецькомовній літературі — Brotlaibidole, або «ідоли-хлібці», через їхню характерну форму.

Що могли означати символи на табличці

Точного пояснення досі немає. Подібні артефакти знаходять у Північній Італії, Центральній та Південно-Східній Європі й датують ранньою та середньою бронзовою добою. Повторення схожих символів у місцях, розділених сотнями кілометрів, може свідчити про існування спільної системи передачі інформації.

Серед можливих версій — календарі, ритуальні предмети, рахункові пристрої, жетони або позначення, пов’язані з торгівлею. Особливо часто дослідники розглядають версію про використання таких табличок під час обміну товарами та металами, однак жодну з гіпотез поки не доведено.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Чому знахідка в Лучоне особлива

Поселення Лучоне існувало приблизно 4000 років тому. Дослідження деревини показали, що перші дерева для його будівництва зрубали близько 2034 року до нашої ери.

Частину поселення знищила велика пожежа, після якої дерев’яні конструкції опинилися у заболоченому ґрунті. Завдяки цьому збереглися дерев’яні знаряддя, зерно, рослинні рештки, тканини та елементи будівель. Знайдені тут таблички й фаянсові намистини також вказують на зв’язки мешканців із Центральною Європою та Карпатським басейном.

Чи вдасться розшифрувати загадкові знаки

Дослідники використовують 3D-сканування та порівнюють форму й розташування символів на різних табличках. Це може допомогти встановити, чи були окремі знаки пов’язані з певними товарами, регіонами або спільнотами бронзового віку.