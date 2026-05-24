Американка заробляє тисячі доларів на звичайному смітті

32-річна американка Тіффані Ше’рі кардинально змінила своє життя, промінявши роботу офіціантки на доволі незвичайний, але прибутковий бізнес. Тепер жінка стабільно заробляє близько 1000 доларів на тиждень, знаходячи цінні речі у звичайних сміттєвих баках.

Від вірусного відео до прибуткового бізнесу

Ідея нестандартного заробітку з’явилася у Тіффані після перегляду вірусного відеоролика. У ньому підлітки шукали викинутий одяг на звалищах та успішно його продавали. Дівчину дуже заінтригував той факт, що серед купи відходів людям вдавалося знаходити абсолютно неймовірні та дорогі предмети.

Усвідомивши перспективи такого заняття, американка прийняла сміливе рішення: вона звільнилася з попередньої роботи та почала цілеспрямовано досліджувати місцеві смітники. Пошук «скарбів» швидко переріс у повноцінну роботу. Зараз регулярний перепродаж знайдених на звалищах речей приносить їй високий дохід і дозволяє повністю забезпечувати себе.

Порятунок планети від зайвого сміття

Крім відчутної фінансової вигоди, Тіффані бачить у своєму занятті важливий глобальний підтекст. Жінка підкреслює, що даючи викинутим предметам друге життя, вона робить свій особистий внесок в очищення планети від забруднення та бореться з надмірним споживанням.