Після нещодавніх спостережень за зближенням Юпітера та Венери на вечірньому небосхилі, астрономи-аматори готуються до ще одного вражаючого видовища. Вже 17 червня Місяць пройде прямо перед Венерою, повністю затьмаривши її. Це обіцяє стати однією з найвизначніших астрономічних подій 2026 року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на наукове видання Universe Today.

Унікальність космічної зустрічі

Зустріч двох найяскравіших (після Сонця) об’єктів на денному небі — вкрай рідкісне явище. Цього разу Венера перебуватиме на значній відстані від нашої зірки — 38 градусів. Сама подія розпочнеться у середу, 17 червня, о 20:40 за всесвітнім координованим часом (UTC).

Спостерігати за перекриттям зможуть жителі різних куточків Західної півкулі:

у північно-східній частині Південної Америки явище буде видно на темному небі після заходу сонця;

над Карибським басейном, США, північною Мексикою та південною Канадою шоу розгорнеться ще в денний час, до настання сутінків.

Деталі перекриття

Місяць наблизиться до планети у вигляді тонкого зростаючого серпа (освітленого лише на 11%). Йому знадобиться рівно 29 секунд, щоб повністю закрити 15-дюймовий диск Венери, яка наразі освітлена на 74% і яскраво світиться.

Цікаво, що Венера — єдина планета, яку достатньо добре видно для спостереження під час денного місячного затемнення. При цьому Місяць має значно нижчу відбивну здатність (менше ніж 14%), тоді як густі хмари Венери відбивають цілих 70% сонячного світла. Зблизька поверхня нашого супутника швидше нагадує зношений темний асфальт, але на тлі неба він здається перлинно-білим завдяки концентрації відбитого світла.

Інші небесні шоу цього тижня

Астрономічні цікавинки не обмежуються лише Венерою:

Увечері 16 червня місячний серп пройде трохи північніше Меркурія. Це ідеальний час для тих, хто ніколи раніше не бачив цю найближчу до Сонця і досить невловиму планету.

Після настання сутінків 17 червня Місяць затьмарить ще й розсіяне зоряне скупчення Ясла (Messier 44) у самому центрі сузір’я Рака.

Для успішного спостереження за денним затемненням Венери фахівці радять шукати ділянки глибокого синього неба з високим контрастом. Тим, хто планує фіксувати подію на відео, астрономи рекомендують обов’язково вимикати автофокус на камерах, оскільки техніка часто не здатна самостійно сфокусуватися на денному Місяці.

Варто додати, що це лише перше з трьох місячних перекриттів Венери у 2026 році. Наступні два відбудуться 14 вересня (видиме над Південно-Східною Азією) та 7 листопада (на південному краї Південної Америки).