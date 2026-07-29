Вчені знайшли дивну закономірність у найбільших катастрофах Землі

Найбільші геологічні катастрофи в історії Землі можуть відбуватися за прихованим ритмом, що повторюється приблизно кожні 27,5 мільйона років. До цього циклу можуть бути прив’язані масові вимирання, великі виверження вулканів, зміни рівня моря та інші глобальні потрясіння.

Про це повідомляють Новини Планети із посиланням на ScienceAlert.

Геолог Нью-Йоркського університету Майкл Рампіно повторно проаналізував 89 великих подій, які сталися за останні 260 мільйонів років. Він використав оновлені геологічні шкали часу та сучасні статистичні методи, а результати роботи опублікували в журналі Evolving Earth.

До вибірки увійшли масові вимирання морських і наземних тварин, періоди нестачі кисню в океанах, масштабні виверження базальтів, коливання рівня моря та зміни швидкості розширення океанічного дна. Аналіз показав найпомітнішу періодичність у 27,5 мільйона років, а також слабший цикл тривалістю близько 8,9 мільйона років.

Рампіно наголосив, що одна катастрофа не обов’язково спричиняє іншу. Різні системи планети можуть одночасно реагувати на спільні процеси, які діють упродовж десятків мільйонів років.

Одним із можливих пояснень є зміни в мантії Землі. Повільна циркуляція речовини та утворення мантійних плюмів можуть впливати на вулканізм, рух літосферних плит, формування гір і перебудову океанічного дна.

Серед інших версій учений розглянув зміни клімату, перерозподіл величезних мас води та льоду, а також рух Сонячної системи крізь площину Чумацького Шляху. Такі проходження теоретично можуть впливати на орбіти комет у хмарі Оорта та підвищувати ймовірність великих зіткнень із Землею.

Прямих доказів цих механізмів поки немає, тому гіпотеза залишається спірною. Геологічний літопис також є неповним, а датування найдавніших подій має значну похибку.

Водночас цикл у 27,5 мільйона років зберігається навіть після уточнення геологічних даних. Якщо майбутні дослідження підтвердять цю закономірність, найбільші катастрофи Землі можуть виявитися не випадковими подіями, а проявами тривалих процесів, що формують планету сотні мільйонів років.