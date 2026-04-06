Україна

ЗСУ зривають наступ РФ: українські контратаки заганяють ворога у глухий кут

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Успішні контратаки Збройних сил України на півдні створюють серйозні проблеми для російського командування. Дії українських захисників зривають масштабні плани ворога щодо весняно-літнього наступу на ключових напрямках.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що постійний тиск українських сил на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках ставить перед військовим керівництвом РФ складну дилему. Перевантажені російські підрозділи не здатні одночасно оборонятися від раптових ударів ЗСУ та накопичувати сили для власних наступальних операцій. Окупантам доводиться постійно розпорошувати людські ресурси та техніку, послаблюючи інші ділянки лінії зіткнення.

Такі вимушені маневри ворога безпосередньо руйнують його стратегічні задуми. За оцінками експертів, масштабний весняно-літній наступ Росії на український «фортечний пояс» 2026 року мав розпочатися ще 19 березня. Проте злагоджені дії української армії суттєво загальмували цей процес і не дали агресору розгорнути повноцінну наступальну кампанію на Покровському напрямку.

«Українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках змусили російські війська терміново відвести підрозділи морської піхоти, щоб спробувати стабілізувати ситуацію», — наголошує український військовий оглядач Костянтин Машовець у своєму звіті за 5 квітня.

Цю інформацію повністю підтверджують спостереження американських аналітиків. Ще наприкінці лютого 2026 року експерти фіксували термінове перекидання елементів морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ із району Добропілля на Гуляйпільський напрямок. А вже на початку березня туди ж довелося передислокувати підрозділи 68-го армійського корпусу з-під Покровська, що свідчить про гострий дефіцит вільних резервів у російської армії.

Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

