На південному фронті стратегічна ініціатива поступово переходить до Сил оборони України. Масштабний наступ російської армії у Запорізькій області фактично захлинувся: через колосальні втрати та вбивчу ефективність українських безпілотників окупанти змушені відмовитися від глибоких проривів і переходять до тактики виживання малими групами.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) та дані військового оглядача Костянтина Машовця.

За оцінками експертів, просування російського угруповання військ «Схід» на Гуляйпільському напрямку повністю зупинилося. Щільний вогонь української артилерії та точкові удари FPV-дронів унеможливлюють концентрацію великих сил ворога. Це змусило армію РФ відмовитися від бронетанкових штурмів і перейти до тактики проникнення дрібними піхотними групами, які швидко виявляються та знищуються українськими захисниками.

Водночас ЗСУ успішно проводять контрудари на заході Запорізької області. Українські військові суттєво зменшили зону російського контролю на південь від Новоданилівки та успішно вибили окупантів із центральної частини Степногірська. Більшість ворожих штурмових загонів у цьому районі було просто ліквідовано. Ці локальні перемоги є продовженням системної роботи ЗСУ, яка вже дозволила нівелювати всі територіальні здобутки росіян на цій ділянці, отримані ними з середини 2025 року.

«Російське командування усвідомило марність спроб прорватися до самого Запоріжжя без попереднього захоплення Оріхова як ключового оборонного вузла. Тому 58-ма загальновійськова армія РФ змушена змінювати головний напрямок удару. Проте російські сили не зможуть розпочати серйозний наступ на Оріхів, поки не отримають суттєвих підкріплень та не відновлять логістику», — пояснюють аналітики ISW.

Проте відновити постачання росіянам буде вкрай важко. Успіх українських наземних операцій напряму пов’язаний із безперервними далекобійними ударами по тилу ворога. Завдяки дронам ЗСУ систематично спалюють російські військові вантажівки за десятки кілометрів від лінії фронту (зокрема поблизу Чернігово-Токмачанська). Залишившись без стабільного підвезення боєприпасів, російські генерали остаточно втрачають здатність до будь-яких масштабних наступальних дій.