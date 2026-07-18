Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують ефективно стримувати наступ російських окупантів на найгарячіших ділянках фронту. За його словами, лише 17-й корпус ЗСУ, який воює на Запорізькому напрямку, щомісяця завдає російській армії близько 7 тисяч втрат убитими та пораненими.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на вечірнє звернення президента України.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

За словами глави держави, він провів детальну розмову з командирами українських корпусів, які виконують бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Йдеться, зокрема, про Покровський, Олександрівський, Запорізький та Харківський напрямки.

«Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими», — заявив Зеленський.

Президент також подякував українським військовим за захист позицій та ефективне знищення сил противника.

На Запорізькому напрямку тривають постійні штурми

Володимир Зеленський наголосив, що російські війська не припиняють атак на Запорізькому напрямку та не зважають на власні втрати.

За словами президента, українські захисники продовжують утримувати позиції та демонструють результат навіть за умов інтенсивних боїв.

«Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати», — зазначив глава держави.

Він також повідомив, що питання забезпечення військових необхідною зброєю, далекобійною артилерією та наземними роботизованими комплексами буде розглянуто на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.