Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ватикан готовий стати майданчиком для можливої особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву глава держави зробив після переговорів із делегацією Святого Престолу, які відбулися в Києві.

Про це повідомляє Comments.ua.

Зеленський розповів про можливі переговори у Ватикані

За словами президента, під час зустрічі із секретарем у справах відносин з державами Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Ґаллагером сторони обговорили можливі кроки для досягнення миру, зокрема формат переговорів на найвищому рівні.

«Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися», – заявив Зеленський.

Що ще обговорили під час зустрічі

Президент також повідомив, що під час переговорів сторони торкнулися питань діяльності Церкви в Україні, підтримки українців у час війни та європейської інтеграції держави. Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку Папи Римського Лева XIV і Святого Престолу.

Водночас ідея проведення переговорів у Ватикані з’явилася на тлі відмови Росії погоджуватися на прямий діалог у нейтральній країні. Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якій державі, окрім Росії та Білорусі.