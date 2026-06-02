Україна знищує логістику РФ, але є нюанс: що відбувається на фронті

Попри успішне знищення російських бензовозів у Криму та регулярні удари по логістиці, на лінії фронту дефіцит пального у ворога поки не є критичним. Це пов’язано зі зміною тактики окупантів, які бережуть бронетехніку та атакують українські позиції переважно малими піхотними групами.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Зміна тактики штурмів та економія техніки

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко розповів, що російське командування намагається зберігати бронемашини для масштабніших штурмів, розраховуючи прорвати українську оборону. Натомість окупанти зосередилися на піхотних атаках, відправляючи солдатів уперед без прикриття, що робить проблему нестачі пального для техніки менш помітною на передовій.

«Противник застосовує не так уже й багато техніки різного типу і в основному береже її для більш значущих штурмових дій, щоб десь проломити нашу оборону. Особовий склад ворог не береже і вони пересилаються пішки групками до трьох людей», — зазначив Борисенко.

Українські військові щодня знищують ворожу техніку, проте через обмежене її використання на полі бою казати про масштабні проблеми з пальним безпосередньо у штурмових підрозділів поки складно.

Удари по тилах та контроль логістики

Водночас Сили оборони України продовжують системно руйнувати логістичні артерії противника на відстані понад 50 кілометрів від лінії зіткнення. За допомогою безпілотників українські захисники активно уражають не лише транспорт, а й командні пункти та місця скупчення особового складу росіян. Представники Національної гвардії «Азов» раніше заявляли про встановлення контролю над небом аж до Маріуполя.

За словами Борисенка, ефективні удари середньої дальності завдають критичних уражень логістиці, яка є основною артерією забезпечення окупантів паливно-мастильними матеріалами, продовольством та боєприпасами.