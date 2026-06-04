На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російські ультранаціоналісти представили радикальні сценарії розвитку Росії до 2036 та 2050 років. Аналітики вважають, що Кремль використовує ці крайні бачення, аби на їхньому тлі заяви Володимира Путіна здавалися більш поміркованими.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Яким бачать майбутнє російські радикали

Доповідь, підготовлену прокремлівським олігархом Костянтином Малофєєвим та ультраправим ідеологом Олександром Дугіним, вже презентували в Академії Генштабу ЗС Росії. Документ описує три можливі сценарії розвитку подій. «Хороший» варіант передбачає перемогу у війні, захоплення українських міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси, а також повний розпад Європейського Союзу до 2036 року.

Натомість «поганий» сценарій прогнозує військову поразку Москви, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянському просторі та подальшу «колонізацію Росії» до 2050 року. Крім того, автори запропонували «інерційний» сценарій, який відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї, якщо ситуація на лінії фронту не зазнає швидких змін на користь окупантів.

Справжня мета абсурдних заяв

В Інституті вивчення війни зазначають, що Малофєєв і Дугін є яскравими представниками ультранаціоналістичного табору, який активно лобіює ідею довготривалої війни проти України. Вони використали економічний форум для просування цілей свого радикального середовища, обіцяючи оприлюднити повну доповідь до кінця 2026 року.

На думку аналітиків, Кремлю вигідне озвучення настільки абсурдних та крайніх сценаріїв. Завдяки таким заявам риторика Володимира Путіна та інших представників влади видається більш розсудливою та адекватною. Водночас російському керівництву доводиться постійно балансувати між реальними можливостями армії на фронті та завищеними вимогами радикалів, щоб не втратити їхню лояльність та підтримку.