ВажливоСвіт

У Росії заговорили про захоплення Києва та розпад ЄС: в ISW пояснили, що стоїть за цими заявами

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російські ультранаціоналісти представили радикальні сценарії розвитку Росії до 2036 та 2050 років. Аналітики вважають, що Кремль використовує ці крайні бачення, аби на їхньому тлі заяви Володимира Путіна здавалися більш поміркованими.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Яким бачать майбутнє російські радикали

Доповідь, підготовлену прокремлівським олігархом Костянтином Малофєєвим та ультраправим ідеологом Олександром Дугіним, вже презентували в Академії Генштабу ЗС Росії. Документ описує три можливі сценарії розвитку подій. «Хороший» варіант передбачає перемогу у війні, захоплення українських міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси, а також повний розпад Європейського Союзу до 2036 року.

Натомість «поганий» сценарій прогнозує військову поразку Москви, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянському просторі та подальшу «колонізацію Росії» до 2050 року. Крім того, автори запропонували «інерційний» сценарій, який відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї, якщо ситуація на лінії фронту не зазнає швидких змін на користь окупантів.

Справжня мета абсурдних заяв

В Інституті вивчення війни зазначають, що Малофєєв і Дугін є яскравими представниками ультранаціоналістичного табору, який активно лобіює ідею довготривалої війни проти України. Вони використали економічний форум для просування цілей свого радикального середовища, обіцяючи оприлюднити повну доповідь до кінця 2026 року.

На думку аналітиків, Кремлю вигідне озвучення настільки абсурдних та крайніх сценаріїв. Завдяки таким заявам риторика Володимира Путіна та інших представників влади видається більш розсудливою та адекватною. Водночас російському керівництву доводиться постійно балансувати між реальними можливостями армії на фронті та завищеними вимогами радикалів, щоб не втратити їхню лояльність та підтримку.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Путін опинився у пастці війни: у The New York Times оцінили майбутнє Росії

Гончаренко Людмила -
Після повномасштабного вторгнення в Україну російська політична система перетворилася...

Чи нападе Білорусь на Україну: прогноз генерала США Кіта Келлога

Гончаренко Людмила -
Під час безпекового форуму в Одесі колишній спецпредставник президента...

Удари ЗСУ по тилах РФ дають результат: ISW пояснив, що відбувається на фронті

Гончаренко Людмила -
Сили оборони України значно посилили інтенсивність ударів середньої дальності,...

США розслідують збиття F-15E над Іраном: з’явилася несподівана версія

Гончаренко Людмила -
У США розслідують обставини збиття винищувача F-15E Strike Eagle...