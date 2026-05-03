Травень — ідеальний час для мандрів. Якщо ви шукаєте спокійну альтернативу переповненому туристами Закарпаттю, зверніть увагу на ці три неймовірні українські локації, які вразять природою та історією.

Весняна природа вже повністю розквітла, а виснажлива літня спека ще не настала. Традиційно в цей період українці масово вирушають на Закарпаття, через що популярні туристичні маршрути страждають від переповненості, а ціни на житло стрімко злітають.

Портал Новини Планети пропонує звернути увагу на три недооцінені туристичні перлини України. Тут можна насолодитися тишею, величчю природи та відсутністю натовпів. Ми зібрали не лише описи цих локацій, а й цікаві факти, які зроблять вашу подорож ще більш захопливою.

Бакота: українська Атлантида та субтропіки на Дністрі

Це унікальне місце у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області недарма називають “українською Атлантидою”. До 1981 року тут вирувало життя, але під час будівництва Дністровського гідровузла село Бакота та кілька сусідніх поселень були назавжди затоплені.

Сьогодні під товщею води, глибина якої подекуди сягає 50 метрів, спочивають людські долі, а на поверхні утворилася неймовірно мальовнича затока.

Особливість Бакоти — її унікальний мікроклімат. Завдяки високій Білій горі, яка надійно закриває затоку від холодних північних вітрів, тут сформувався температурний режим, що за своїми властивостями відповідає ялтинському або середземноморському.

Головна історична гордість локації — скельно-печерний монастир. За легендами, його заснував той самий преподобний Антоній, який створив Києво-Печерську Лавру. Навіть сьогодні тут можна побачити залишки келій, висічених просто у білій скелі понад тисячу років тому.

Чому варто їхати у травні: Дніпровські пагорби саме вкриваються соковитою зеленню, а відсутність щільної інфраструктури гарантує абсолютний спокій.

Як відпочити: Зупиніться у наметовому містечку, випийте джерельної води біля монастиря (тут є три цілющі джерела) та обов’язково замовте вечірню екскурсію на катері, щоб побачити захід сонця з води.

Буцький каньйон: гранітне диво віком 2 мільярди років

Мальовничий скельний каньйон на річці Гірський Тікич вже давно заслужив серед туристів звання “маленької Швейцарії”. Він розташований на Черкащині і, хоч має відносно невеликі розміри (близько 2,5 км у довжину), вражає надзвичайною концентрацією краси.

Ви тільки уявіть: стрімкі сірі скелі, що височіють над річкою на висоту до 20 метрів, утворені з протерозойських гранітів. Їхній вік сягає неймовірних двох мільярдів років — вони пам’ятають часи, коли на Землі ще навіть не було багатоклітинного життя.

Саме травень — найкращий час для відвідування Буків. Рівень води після весняних дощів та танення снігів залишається високим, завдяки чому місцевий водоспад Вир демонструє свою максимальну міць. Влітку він часто міліє і перетворюється на невеликий струмок.

Ще одна цікавинка локації — руїни Буцької ГЕС. Це була одна з найперших малих гідроелектростанцій в Україні, збудована ще у 1929 році. У 60-х роках її закрили, і тепер масивні кам’яні арки та залишки греблі гармонійно злилися з дикою природою, створюючи ідеальні декорації для фотосесій.

Для кого ця локація: Ідеальне місце для атмосферного одноденного пікніка.

Розваги: Маршрути для скелелазіння різного рівня складності, сплави на байдарках або просто медитативний відпочинок на теплому стародавньому граніті.

Трахтемирів: закритий півострів та місце сили

Трахтемирів — це не просто туристична локація, а справжній сакральний центр з шаленою енергетикою. Розташований на великому півострові, що формою нагадує вістря списа і врізається в Канівське водосховище, він був давньою козацькою столицею.

Тут розміщувалася козацька скарбниця, лікарня для поранених запорожців та сумнозвісний козацький цвинтар, де досі височіють порослі мохом старовинні кам’яні хрести.

Цікавий факт: довгий час (до 2014 року) Трахтемирів був закритим приватним мисливським угіддям для політичної еліти. Ця “закритість”, як не парадоксально, врятувала природу півострова від масової забудови та браконьєрів. Сьогодні це державний заповідник, де панує глибока, цілюща тиша, яку порушують хіба що дикі кабани, косулі чи червонокнижні птахи.

Весняні дніпровські кручі у Трахтемирові виглядають настільки велично і суворо, що мандрівники часто порівнюють їх із північними фіордами.

Чому у травні: Поки немає літньої спеки, досліджувати велику територію півострова пішки набагато комфортніше.

Формат відпочинку: Це не місце для гучних вечірок. Трахтемирів створений для хайкінгу (піших походів) на 1–2 дні з наметами. Сюди їдуть за повним емоційним перезавантаженням та можливістю побути наодинці з могутньою річкою та вітром.

Що варто врахувати перед поїздкою

Усі три локації об’єднує слабко розвинена туристична інфраструктура, тому до поїздки слід підготуватися заздалегідь. Обов’язково завантажте офлайн-карти, оскільки мобільний зв’язок у каньйоні чи на Трахтемирові часто зникає. Замість готельного сервісу тут доведеться розраховувати на власні намети або оренду житла у приватному секторі сусідніх сіл. Проте відсутність звичного комфорту повністю компенсується чистим повітрям, унікальними краєвидами та суттєвою економією бюджету порівняно з перегрітими цінами на травневих курортах Закарпаття.