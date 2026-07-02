Для безпечного щоденного перебування на сонці фахівці рекомендують вибирати сонцезахисні креми з рівнем SPF від 30 до 50. Обов’язково звертайте увагу на маркування Broad Spectrum (широкий спектр), яке гарантує надійний захист як від UVA, так і від UVB променів. Редакція порталу Новини Планети зібрала головні правила вибору та використання санскринів, які допоможуть зберегти здоров’я вашої шкіри.

Типи сонцезахисних фільтрів

Вибір ідеального крему починається з розуміння того, як працюють активні компоненти у його складі. Сучасні засоби поділяються на дві основні категорії:

Тип фільтра Особливості та переваги Для кого підходить Хімічні (нового покоління) Мають легку текстуру, швидко вбираються та не залишають білих слідів на обличчі. Ідеальний варіант для щоденного комфортного використання під макіяж. Фізичні (мінеральні) Містять оксид цинку або діоксид титану. Залишаються на поверхні шкіри, працюючи як екран, що відбиває промені. Чудовий вибір для чутливої шкіри або схильної до алергічних реакцій.

Вибір санскрину за типом шкіри

Щоб засіб не забивав пори і не викликав дискомфорту протягом дня, його текстура має відповідати потребам вашої шкіри:

Для жирної або комбінованої шкіри. Шукайте легкі флюїди або гелі. Звертайте увагу на засоби з матуючими компонентами та строго некомедогенними складами.

Для сухої шкіри. Обирайте креми зі щільнішою текстурою, які містять зволожуючі активи та додаткові антиоксиданти (наприклад, вітаміни C та E).

При пігментації або розацеа. Дерматологи радять звернути увагу на тоновані мінеральні засоби — вони створюють додатковий фізичний бар’єр, який ефективно блокує видиме світло.

Важливі нюанси щоденного використання SPF

Правильно вибрати крем — це лише половина успіху. Не менш важливо дотримуватися технології нанесення та очищення.

Наносьте засіб за 20–30 хвилин до виходу на вулицю. Оптимальна кількість для повноцінного захисту обличчя, шиї та вух становить близько 1,2 мілілітра (це приблизно чверть чайної ложки). Важливо пам’ятати, що сонцезахисний фактор у вашому тональному кремі чи пудрі не працює як повноцінний санскрин. Щоб отримати заявлений на упаковці декоративної косметики рівень захисту, довелося б нанести тону в 5–7 разів більше за норму.

Якщо ви перебуваєте на сонці безперервно, захист необхідно оновлювати кожні дві години. Для тих, хто працює в офісі, зручною альтернативою для поновлення шару стануть спеціальні SPF-спреї або сонцезахисні пудри.

Увечері крем з SPF обов’язково потрібно ретельно змивати. Особливо це стосується водостійких формул, для яких найкраще підходить метод подвійного очищення: спочатку використовуйте гідрофільну олію, а потім — звичну пінку чи гель для вмивання.