6 червня за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі, та преподобного Віссаріона чудотворця. У народі цей день був міцно пов’язаний із працею на землі та очищенням.

За старим стилем (до реформи календаря) цього дня згадували преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі (свято, яке в народі називали Шипшиновим днем). Пам’ять же Іларіона раніше відзначали 19 червня.

Історія свята

Преподобний Іларіон Новий народився у благочестивій родині та з юнацьких років вирішив присвятити життя Богу, ставши ченцем. Згодом, завдяки своєму праведному життю, він був обраний ігуменом (настоятелем) відомого Далматського монастиря в Константинополі.

Його життя припало на складний період іконоборства (VIII-IX століття). Коли імператор Лев Вірменин наказав знищувати святі ікони та карати всіх, хто їм поклоняється, Іларіон відкрито виступив проти цього наказу. За відмову зректися своєї віри його піддали жорстоким тортурам і заслали у вигнання, де він провів багато років у важких умовах. Лише після смерті імператора-гонителя Іларіон зміг повернутися до своєї обителі. За неймовірну стійкість та духовну чистоту Господь наділив його даром чудотворення і зцілення хвороб.

Традиції та народні вірування

У народі день пам’яті Іларіона отримав назву «Пропольник», адже саме в цей час наставала пора активної боротьби з бур’янами на городах і полях.

Головна традиція: Виходити на прополку городу всією родиною. У народі казали: «Прийшов Іларіон — зайву траву з поля вон». Вірили, що якщо вирвати бур’ян саме цього дня, він дуже довго не буде рости знову.

Що варто зробити: Цей день ідеально підходить для будь-якого “очищення”. Корисно не лише наводити лад на землі чи в домі, а й позбуватися поганих думок, відпускати старі образи та миритися з тими, з ким ви у сварці.

Прикмети: Якщо на Іларіона йде теплий дощ — буде багатий урожай хліба. Якщо багато бджіл літає над квітами — найближчі дні будуть сонячними.

Що не можна робити 6 червня?

Цей день вимагав особливої поваги до землі-годувальниці.

Категорично заборонялося плювати на землю та смітити. Вважалося, що земля цього дня особливо чутлива, і за таку неповагу може «покарати» поганим урожаєм і життєвими негараздами.

Не можна було перекладати свої обов’язки на інших — лінощі сьогодні притягнуть фінансові проблеми.

Заборонялося обговорювати чужі секрети та розпускати плітки, інакше слова могли обернутися проти того, хто їх промовляє.

Не радили вирушати в далеку дорогу чи різко змінювати місце роботи.

Іменини (День ангела)

6 червня свої іменини святкують: Іларіон, Віссаріон, Георгій (Юрій), Ростислав, Софія, Юліана.

Молитва до преподобного Іларіона Нового

О, преподобний отче Іларіоне! Ти, що мужньо витримав усі гоніння та зберіг істинну віру, почуй нас у цей день. Допоможи нам очистити наші душі від гріховних помислів, як ми очищаємо землю від непотрібного зілля. Зміцни нас у життєвих випробуваннях, даруй терпіння, працьовитість та мудрість. Моли Бога за нас, щоб ми, за твоїм прикладом, залишалися вірними правді, жили в мирі з ближніми та отримали милість Господню. Амінь.