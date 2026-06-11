Чи корисно спати з відкритим вікном: відповідь може вас здивувати

Деякі люди не уявляють свого нічного відпочинку без відчиненого вікна навіть узимку, тоді як інші вважають за краще спати у кімнаті зі щільно зачиненими вікнами. Вчені нарешті поставили крапку в цій суперечці та пояснили, як свіже повітря вночі насправді впливає на наш організм.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Onet.pl.

Секрет глибокого сну

Команда дослідників із Датського технічного університету провела двотижневий експеримент у 40 спальнях, щоб перевірити реальний вплив вентиляції на якість відпочинку. Їхні результати виявилися абсолютно однозначними.

Аж 87% учасників, які спали з відчиненим вікном, заявили про глибокий та відновлювальний сон. Для порівняння: у групі із зачиненими вікнами цей показник склав лише 70%.

Більше того, прихильники нічного провітрювання демонстрували значно вищі результати під час ранкових когнітивних тестів на роботу мозку, пам’ять та концентрацію уваги.

Гормон сну та температура

Експерти одностайно погоджуються, що ідеальна температура у спальні має становити від 17 до 19 градусів тепла.

Надто жарке повітря безпосередньо блокує вироблення мелатоніну — головного гормону, який відповідає за здоровий цикл сну. Через банальну задуху людина довго не може заснути і часто прокидається посеред ночі. Відкрите вікно розв’язує цю проблему найприроднішим шляхом: ефективно знижує температуру і насичує кімнату життєво необхідним киснем.

Приховані загрози

Попри всі очевидні переваги, така звичка підходить далеко не всім. Сильні протяги, гучний вуличний шум або висока вологість можуть остаточно зруйнувати ваш відпочинок. У холодні місяці ризик переохолодження стрімко зростає, що неминуче призводить до застуди, болю в горлі або загострення проблем із пазухами носа.

Також не варто забувати про міський пил, алергенний пилок рослин та набридливих комарів, які легко проникають до кімнати влітку.

«Сон з відчиненим вікном є надзвичайно корисним насамперед для жителів тихих, спокійних районів без алергій. Однак літнім людям, маленьким дітям, алергікам та особам із проблемами кровообігу варто бути максимально обережними», — попереджають автори дослідження.

У таких випадках фахівці наполегливо рекомендують змінити тактику: просто ретельно провітрювати спальню перед сном або вмикати на всю ніч якісний очищувач повітря.