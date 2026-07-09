Кожен день у церковному календарі має свої особливі традиції, які віками передавалися з покоління в покоління. Якщо ви хочете дізнатися, яке завтра релігійне свято, кого потрібно вітати з іменинами та як уникнути неприємностей, порушивши заборони, ми зібрали для вас найважливішу інформацію на 10 липня.

У цій статті ви дізнаєтеся про видатних святих цього дня, знайдете теплі слова для близьких та ознайомитеся з переліком того, чого категорично не можна робити.

Церковний календар на 10 липня: історія свята

Залежно від календаря, якого дотримується ваша парафія, 10 липня православні християни згадують різних небесних покровителів.

За новим (новоюліанським) календарем 10 липня православна церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського. Він є видатною духовною постаттю, одним із засновників Києво-Печерської лаври та батьком усього українського чернецтва. Антоній народився 983 року в місті Любеч, що неподалік Чернігова. У юнацтві він відправився до Палестини, а пізніше опинився на горі Афон, де прийняв чернечий постриг і прожив кілька років. За Божим промислом він повернувся на рідні землі, аби нести християнську віру, і заснував у Києві славетний монастир. За свої добрі справи та непохитну віру преподобний Антоній отримав від Бога дар прозріння і чудотворення — він міг передбачати майбутнє та зцілювати хворих людей. У народі цей день прозвали святом Антонія Громоносця (або Громовержця), оскільки середина літа часто супроводжувалася грозами.

За старим (юліанським) календарем 10 липня віряни згадують преподобного Самсона Странноприємця (Самсона Лікаря).

Суворі заборони на 10 липня: що категорично не можна робити

Свято Антонія Громовержця вимагає від вірян особливої стриманості, адже наші предки вірили, що святий може суворо покарати грішників ударом блискавки. Тож цього дня намагалися контролювати свої вчинки і робити добрі справи. Ось головні заборони:

Заборонено стригти волосся. Здавна вірили, що похід до перукаря цього дня може позбавити людину життєвої енергії.

Не можна лаятися, злословити, сваритися та грішити. Конфлікти і злі слова можуть накликати велику біду на родину.

Не варто одягати брудний, старий чи зношений одяг. Свято варто зустрічати охайно одягненим — у чистих і бажано нових речах.

Категорично заборонено смітити. Потрібно підтримувати чистоту як у домі, так і в думках.

Не відмовляйте у допомозі близьким. Якщо у ваших силах підтримати когось або допомогти, не відвертайтеся від нужденних.

Кого вітати з Днем ангела 10 липня та найкращі привітання

Цього дня свої іменини за новим стилем відзначають чоловіки на ім’я Антон, Олександр, Данило, Петро, Роман, Степан та Георгій. Якщо ж ви вітаєте за старим календарем, то День ангела також святкують Володимир, Єгор, Іван, Самсон та Юрій.

Не забудьте привітати своїх іменинників! Ось чудові варіанти у прозі:

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, надійно оберігає від будь-яких бід і допомагає у кожній добрій справі. Бажаю тобі міцного здоров’я, гармонії в душі, сімейного затишку та безмежного щастя!

З іменинами! Бажаю невичерпної енергії, натхнення для нових звершень і світлої Божої благодаті. Нехай твій ангел-охоронець щохвилини відганяє від тебе тривоги, дарує мудрість та вказує правильний життєвий шлях!

Для святкового настрою чудово підійдуть і невеликі римовані побажання:

Твій ангел-хранитель — надійний твій друг, Хай він захистить від негод і недуг. Бажаю в житті тільки світлих доріг, І щоб у всьому Господь допоміг! З іменинами!

Знаючи народні заборони та точний церковний календар, ви зможете правильно провести цей день, уникнувши неприємностей. А щирі слова привітань наповнять життя ваших близьких теплом і подарують їм чудовий настрій у день їхнього ангела!