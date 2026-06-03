Серія потужних землетрусів сколихнула Західне узбережжя США у середу вранці, змусивши спрацювати системи екстреного оповіщення у двох штатах. Три підводні поштовхи були зафіксовані на відстані менш ніж 100 миль (близько 160 кілометрів) від узбережжя Каліфорнії та Орегону.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

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Потрійний удар у Тихому океані

Перший підземний поштовх магнітудою 5,7 Геологічна служба США (USGS) зафіксувала о 6:53 за східним часом. Епіцентр залягав у Тихому океані, а коливання землі відчули мешканці численних прибережних громад від Юріки в Каліфорнії до Рідспорта в Орегоні.

За цим сейсмічним явищем о 8:45 за східним часом стався другий землетрус магнітудою 5,1. Цей удар зафіксували всього за 55 миль (88 кілометрів) від міста Юріка з населенням понад 25 тисяч людей. Буквально через 26 хвилин у тій самій точці вибухнув третій землетрус магнітудою 4,5.

Автоматична система раннього попередження USGS ShakeAlert миттєво розіслала екстрені сповіщення на телефони тисяч місцевих мешканців. Попри близькість епіцентрів до суші, офіційні особи запевнили, що загрози цунамі наразі немає. Каліфорнійське управління з надзвичайних ситуацій закликало людей залишатися пильними та готуватися до афтершоків. Фахівці оцінюють імовірність нових поштовхів магнітудою понад 3,0 у найближчу добу у майже 60 відсотків.

«Сплячий гігант» під загрозою пробудження

Район поблизу міста Юріка є однією з найнебезпечніших сейсмічних зон континентальної частини США. Тут розташоване потрійне з’єднання Мендосіно, де сходяться три тектонічні плити — Тихоокеанська, Хуан-де-Фука та Північноамериканська. За оцінками геологів, саме ця зона згенерувала близько 25 відсотків усієї сейсмічної енергії Каліфорнії за останні пів століття.

Останні поштовхи відбулися також поблизу зони субдукції Каскадія — гігантського розлому завдовжки майже 700 миль (1120 кілометрів). Вчені давно попереджають, що цей «Сплячий гігант» запізнюється з масштабним землетрусом. Комп’ютерне моделювання показує, що розлом здатний породити катастрофічний землетрус магнітудою 9,0, який накриє великі міста, такі як Сіетл і Портленд.

Дослідження квітня 2025 року підтвердило, що колосальний землетрус у цій зоні гарантовано станеться до 2100 року, а ймовірність катастрофи у найближчі 50 років становить 37 відсотків. За прогнозами науковців, удар такої сили підніме мегацунамі заввишки до 100 футів (близько 30 метрів), яке здатне миттєво знищити більшу частину прибережної смуги.