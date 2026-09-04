Гігантський астероїд Апофіс, названий на честь давньоєгипетського бога темряви та хаосу, прямує до Землі та наблизиться до неї на надзвичайно коротку за космічними мірками дистанцію. За оцінками науковців, цей гігантський кам’яний об’єкт пройде у 12 разів ближче, ніж розташована орбіта Місяця.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на агентство NASA.

Зближення станеться у п’ятницю, 13 квітня 2029 року. Космічна брила пронесеться на відстані всього близько 32 000 кілометрів від земної поверхні, тобто навіть нижче за геостаціонарну орбіту, де працює більшість телекомунікаційних супутників.

«Це буде найближче зближення об’єкта такого розміру за всю відому історію. Апофіс буде видно неозброєним оком протягом кількох годин, а гравітаційні припливи Землі, ймовірно, навіть змінять його швидкість обертання», — зазначили в офіційній заяві фахівці NASA.

При першому виявленні у 2004 році вчені оцінювали ймовірність глобальної катастрофи у 2,7%, розглядаючи ризик прямого удару в 2029, 2036 чи 2068 роках. Проте оновлені радіолокаційні розрахунки дозволили науковцям повністю відкинути загрозу зіткнення щонайменше на найближчі сто років.

«Навколоземний астероїд Апофіс є потенційно небезпечним, проте він безпечно пролетить повз планету 13 квітня 2029 року», — підтвердили дослідники NASA.

За формою брила нагадує велетенський арахіс, а її діаметр досягає близько 375 метрів, що помітно перевищує висоту Ейфелевої вежі. Хоча катастрофи цього разу вдасться уникнути, астрономи готуються використати цей рідкісний проліт як унікальний шанс дослідити небезпечного космічного гіганта зблизька.