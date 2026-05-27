У європейських столицях зростає занепокоєння через те, що Росія, опинившись у глухому куті на українському фронті, може спробувати розширити конфлікт на територію Європи.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на матеріал видання The Wall Street Journal.

Потенційні цілі та політичні ризики для Європи

Західні чиновники з безпеки припускають, що Москва може спробувати перевірити на міцність єдність НАТО. Серед найбільш імовірних цілей для російських провокацій називають:

Країни Балтії;

Острови у Балтійському морі;

Арктичні регіони Північноатлантичного альянсу.

Занепокоєння європейців підсилюється геополітичними факторами. Зокрема, тривогу викликають заяви Дональда Трампа про можливе скорочення американської присутності на континенті. Крім того, високопосадовці побоюються, що нафтова криза, спровокована війною з Іраном, може спричинити політичні потрясіння в Європі. Це створить сприятливі умови для ультраправих партій, які прагнуть припинити допомогу Україні та відновити закупівлі російського газу і нафти.

Виклики для російської армії та ризик мобілізації

Водночас європейські розвідки заспокоюють: наразі немає жодних ознак перекидання російських військ чи техніки для нападу на країни Балтії. Російська армія стикається з колосальними проблемами в Україні, втрачаючи близько 35 тисяч військових щомісяця. Ця цифра суттєво перевищує здатність РФ поповнювати резерви.

«Мобілізація технічно цілком здійсненна; їхня система налагоджена. Але це також створило б серйозні внутрішні проблеми та тиск, які потім могли б призвести до різних цікавих наслідків. Це було б ризикованим рішенням для Путіна», — зазначає директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Чому мішенню може стати НАТО

Євросоюз, який є одним із головних союзників Києва, залишається для Росії ворожим блоком. Деякі експерти припускають, що у разі відсутності оперативної військової підтримки з боку США, росіяни могли б показати проти Європи кращі результати, ніж в Україні.

За словами німецького парламентаря Норберта Реттгена, ідея виходу з українського глухого кута через ескалацію в країнах Балтії може виглядати для Путіна дуже спокусливою. І хоча напад на НАТО означає зіткнення зі значно сильнішим противником, очільник Кремля вже неодноразово доводив свою здатність іти на вкрай ризиковані та непередбачувані кроки. Саме ця готовність Москви до ескалації змушує Європу максимально серйозно ставитися до нових загроз.