Якщо вам важко заснути вночі, звичайний банан може стати несподіваним, але дієвим рішенням. Як повідомляє медичний портал Verywell Health, цей популярний фрукт комплексно впливає на організм і створює ідеальні умови для якісного нічного відпочинку.

Як саме банан допомагає заснути

Медики та дієтологи виділяють кілька ключових властивостей банана, які роблять його ідеальним вечірнім перекусом:

Вироблення гормонів сну. Банани багаті на триптофан — амінокислоту, яку мозок використовує для синтезу серотоніну (гормону розслаблення) та мелатоніну (регулятора циклів сну). Найбільше триптофану міститься в ідеально жовтих плодах, а перестиглі (з коричневими плямами) можуть похвалитися наявністю вже готового мелатоніну.

М’язове розслаблення. Завдяки високому вмісту магнію, фрукт допомагає заспокоїти нервову систему та розслабити м’язи. Дефіцит цього мінералу часто є прихованою причиною тривалого безсоння.

Захист від нічних судом. Калій, яким славляться банани, діє як потужний електроліт і запобігає болісним м’язовим спазмам під час сну.

Швидке засвоєння триптофану. Один середній банан містить близько 27 грамів вуглеводів. Вони допомагають триптофану швидше потрапити до мозку та прискорити процес засинання.

Відчуття ситості. Клітковина захищає від раптових пробуджень серед ночі через відчуття голоду. До речі, зеленуваті банани містять більше клітковини, тоді як у стиглих вона частково перетворюється на цукор.

Підтримка від вітаміну B6. Цей важливий нутрієнт (піридоксин) відіграє надважливу роль у формуванні серотоніну та мелатоніну.

Правильний час та комплексний підхід

Фахівці наголошують, що час вживання має значення. Хоча банан безпосередньо перед сном також принесе користь, максимальний ефект ви отримаєте, якщо з’їсте його за одну-дві години до того, як підете до ліжка. Це дасть організму достатньо часу для перетравлення та повноцінного засвоєння всіх необхідних нутрієнтів.

Водночас лікарі попереджають, що не варто покладатися виключно на їжу. Для подолання проблем зі сном необхідно дотримуватися базової гігієни відпочинку:

мінімізувати використання смартфонів та інших екранів перед сном;

намагатися лягати спати в один і той самий час;

забезпечити в спальні прохолоду, темряву та абсолютну тишу;

уникати вживання кофеїнових напоїв у другій половині дня.

Якщо ж дотримання цих правил і зміна вечірнього раціону не приносять бажаного результату, медики наполегливо радять звернутися до профільного спеціаліста. Хронічна нестача якісного сну є серйозною загрозою для організму, яка суттєво підвищує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, депресії та проблем із надмірною вагою. Своєчасна консультація лікаря допоможе виявити можливі приховані розлади та зберегти ваше здоров’я.